Nmecha: Zehn Treffer und ein Eigentor

In der Regel lässt Lukas Nmecha beim Kampf um ein WM-Ticket Taten in Form von Toren sprechen. Am vergangenen Spieltag jedoch präsentierte sich der Angreifer des VfL Wolfsburg von einer bislang unbekannten Seite. Was auch der Bundestrainer registriert haben dürfte.

Lukas Nmecha weiß eigentlich aus seinen Gesprächen mit Hansi Flick, dass der Bundestrainer genau hinschaut, was seine Entwicklung betrifft. Und die ist gut. Obwohl der Wolfsburger Stürmer im Winter wegen eines Knöchelbruchs acht Spiele verpasste, ist er der VfL-Topscorer dieser Saison. Wettbewerbsübergreifend stehen zehn Treffer und zwei Vorlagen zu Buche. Am vergangenen Spieltag kam jedoch ein vielleicht irgendwie verständliches, aber dennoch unnötiges Eigentor hinzu.

Als nämlich beim Wolfsburger Torfestival gegen Mainz (5:0) nach 63 Minuten die Wechseltafel die Rückennummer 10 anzeigte, brannten beim sonst eher ruhigen Nmecha die Sicherungen durch. Grußlos rannte der Angreifer an Trainer Florian Kohfeldt vorbei, schlug gegen das Dach des Kabinentunnels und verschwand frustriert im Inneren der Volkswagen-Arena. Unprofessionell einerseits, und dennoch durchaus nachvollziehbar, weil der Torjäger in diesem Spiel im Gegensatz zu seinen Sturmkollegen Max Kruse (drei Treffer) und Jonas Wind (zwei Tore) leer ausgegangen war und dem Bundestrainer mit Blick auf die WM im kommenden Winter in Katar gerne in Form eines Treffers ein weiteres Argument für eine Nominierung liefern wollte.

Ihm ist relativ schnell klar geworden, dass das nicht das richtige Verhalten war Florian Kohfeldt über Lukas Nmecha

So aber lieferte er einen Auftritt, den kein Trainer gerne sieht. Der Abgang eines Ego-Shooters, der sich im Augenblick des Wechsels nicht präsentierte als Teamplayer, der glücklich über den großen Schritt der Mannschaft in Richtung Klassenerhalt war, sondern als Alleingänger, der mehr die eigenen Ziele im Blick hat. "Ihm ist relativ schnell klar geworden, dass das nicht das richtige Verhalten war", nahm Trainer Florian Kohfeldt umgehend die Brisanz aus dem Thema, das der VfL mittlerweile nach Gesprächen mit Nmecha als "erledigt" ansieht. Der 23-Jährige habe sich unmittelbar nach dem Spiel für sein Verhalten entschuldigt, ging mit seiner Mannschaft auf die Ehrenrunde durchs Stadion - und will möglichst schon am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Stuttgart wieder für positive Schlagzeilen sorgen. Am liebsten durch Tore.