Nmecha: "Wir können jetzt nur Charakter zeigen"

Der VfL Wolfsburg hat auf die Drei-Niederlagen-Serie die perfekte Antwort gefunden: Die Wölfe besiegten Arminia Bielefeld im Kellerduell klar - doch ganz raus aus dem Abstiegskampf sieht Lukas Nmecha sein Team noch nicht.

Mit Selbstkritik hatten die Verantwortlichen beim VfL Wolfsburg, allen voran Geschäftsführer Jörg Schmadtke und Trainer Florian Kohfeldt, nach dem 0:3 in Augsburg nicht gespart. Auch die Mannschaft war hart mit sich ins Gericht gegangen, verriet Ridle Baku im Anschluss an die 4:0-Reaktion gegen Arminia Bielefeld am Samstag. "Nach dem Augsburg-Spiel haben wir uns viel vorgenommen. Wir sind als Mannschaft aufgetreten", erklärte der für Kevin Mbabu in die Startelf gerückte Außenbahnspieler bei "Sky". "Wir wollten ein Zeichen setzen, dass wir eine Mannschaft und eine geile Truppe sind."

Ich habe immer noch nicht das beste Gefühl, aber für die Mannschaft haben wir heute alles gegeben. Lukas Nmecha

Gemessen am Ergebnis, aber auch am gesamten Auftritt war das den Wölfen durchaus gelungen. Zwar galt es für den VfL zunächst einen kleinen Schockmoment zu überstehen - Bielefelds Robin Hack war frei vor dem ebenfalls in die Startformation gerückten Koen Casteels aufgetaucht -, doch der einzigen Arminia-Chance im gesamten Spiel ließ Wolfsburg defensiv kaum noch etwas anbrennen und schlug vorne selbst eiskalt zu, zweimal in Person von Lukas Nmecha vor der Pause.

Für den Doppelpacker und nun besten Wolfsburger Torschützen (acht Tore, wie der im Winter von Union gekommene Max Kruse) war es auch ganz persönlich die Krönung einer "Lernphase", die er nach seiner Knöchelverletzung gerade durchgemacht habe. "Es ist mein erstes Mal nach einer längeren Verletzung. Da musste ich erstmal rauskommen", betonte der Nationalspieler, der von Mitte Dezember bis Ende Februar ausgefallen war. "Ich habe immer noch nicht das beste Gefühl, aber für die Mannschaft haben wir heute alles gegeben."

Und das mit Erfolg, denn am Ende feierte der VfL einen auch in der Höhe nicht unverdienten 4:0-Sieg, der einem Befreiungsschlag im Abstiegskampf gleichkam. "Wir sind immer noch nicht raus", warnte Nmecha mit Blick auf die Tabelle, in der Wolfsburg vor dem Samstagabendspiel acht Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone hat. Er sieht aber eine Chance: "Wir können jetzt nur Charakter zeigen, um da raus zukommen."