Nmecha will in Mechelen angreifen

Lukas Nmecha muss sich noch ein bisschen gedulden. Nach den Spielen mit der Nationalmannschaft in der Nations League und einer Knöchel-OP stieg er später ins Training ein und wird langsam an die Mannschaft herangeführt. Sein Ziel hat er vor Augen: In einer Woche will der 23-Jährige wieder spielen.

Aus Wolfsburgs Trainingslager in Seefeld berichtet Thomas Hiete

Die nächsten Monate werden wichtig sein für ihn. Lukas Nmecha will mit der deutschen Nationalmannschaft zur WM nach Katar, das heißt, er benötigt eine starke Hinserie beim VfL Wolfsburg, um im Aufgebot von Bundestrainer Hansi Flick zu stehen. Dafür tut er reichlich. Nach den Nations-League-Spielen mit der Nationalelf ließ er sich zwei Schrauben aus seinem im vergangenen Dezember gebrochenen Knöchel entfernen. Sie hatten dann doch gestört, "jetzt", sagt Nmecha, "fühlt es sich gut an". Die Sommerpause nutzte er zudem, um sich anschließend in Portugal auf die Vorbereitung vorzubereiten.

Dennoch ist noch ein bisschen Geduld gefordert beim Angreifer, der in der vergangenen Saison mit acht Treffern Wolfsburgs bester Schütze war. Wenn seine Mannschaft an diesem Samstag (17.30 Uhr) gegen die WSG Tirol testet, wird Nmecha noch pausieren. Nichts überstürzen, damit der 23-Jährige anschließend in Schwung kommen kann.

Als Stammspieler in die Saison

Nmechas Ziel: In einer Woche beim Testspiel beim KV Mechelen in Belgien will er wieder angreifen. Sein Platz im Wolfsburger Sturmzentrum sollte dem Mann mit der Nummer 10 sicher sein, erstmals geht er als Stammspieler in seiner Lieblingsrolle in eine Bundesliga-Saison. Hansi Flick wird genau hinschauen und sich am Montag schon mal ein Bild davon machen können, wie weit Nmecha ist - der Bundestrainer hat seinen Besuch in Seefeld angekündigt.