Nmecha und die Ausbildung in England: "Sancho hat den Ball gar nicht abgespielt"

Lukas Nmecha kämpft beim VfL Wolfsburg um sein Comeback und denkt zurück an seine Ausbildung bei Manchester City. "Die harte Schule hat mir geholfen", sagt der 24-Jährige im kicker-Interview (Montagausgabe).

Lukas Nmecha sieht im Leben häufig auch dann das Positive, wenn es mal nicht so läuft. Ende 2021 brach sich der Wolfsburger Stürmer den Knöchel, Ende 2022 zog er sich einen Teilriss der Patellasehne zu. Großes Pech, aber: "Ich sehe das eher als Prüfung und weiß auch, dass es noch schlimmere Verletzungen geben kann", sagt der 24-Jährige im kicker-Interview.

Zwar verpasste der Angreifer die WM in Katar, der Bundestrainer aber macht ihm Mut für die kommenden Aufgaben. "Hansi Flick hat mich angerufen, hat mich aufgemuntert, mir gesagt, dass ich weiter Gas geben soll. Die EM ist nicht weit weg."

Das gilt für ihn wie seinen Bruder Felix, der sich im VfL-Trikot mittlerweile auch ins Visier des Nationaltrainers gespielt hat. "Er sagte mir, dass ich auch Felix Bescheid geben soll, dass er Gas geben soll. Das habe ich getan", verrät Nmecha, der seine Ausbildung bei Manchester City und beim englischen Verband genoss und auf eine harte, aber lehrreiche Zeit zurückblickt.

In England haben die Spieler zu meiner häufig ihr eigenes Ding gemacht. Lukas Nmecha

"In England wurde zu meiner Zeit zum Beispiel der Teamgedanke nicht so hochgehängt, die Spieler haben häufig ihr eigenes Ding gemacht. Das sah dann so aus, dass jeder fast immer versucht hat, ins Eins-gegen-eins zu gehen, immer wieder. Das Passspiel stand da weniger im Vordergrund." Nmecha erinnert sich an seinen damaligen Mitspieler Jadon Sancho, der über Borussia Dortmund bei Manchester United gelandet ist. "Der hat in der Jugend den Ball gar nicht abgespielt."

Kompanys Komplimente

Nmecha setzte sich im City-Nachwuchs durch, schaffte den Sprung ins Profiteam. Was nicht immer einfach war. "Als ich in der A-Mannschaft bei Pep Guardiola trainiert habe, hat mich Vincent Kompany jeden Tag umgegrätscht. Ich habe das als Kompliment empfunden: Der große Kompany musste mich umhauen, damit er an den Ball kommt." Sein Fazit heute: "Die harte Schule hat mir geholfen."

Der Stürmer wurde Bundesligaprofi und deutscher Nationalspieler (sieben Einsätze), muss sich nun vor dem Re-Start am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) aber wohl noch gedulden. Eine Erkältung zu Jahresbeginn warf ihn zusätzlich zurück, womöglich steigt Nmecha erst in dieser Woche wieder voll ins Mannschaftstraining ein.

Dann muss er sich im Kampf um den Platz im Sturm gegen Jonas Wind und Omar Marmoush behaupten. Nmecha: "Ich will sicher kein Bankspieler sein. Wenn ich wieder auf meinem Top-Niveau bin, dann kämpfe ich um diesen Platz. Aber ich erkenne auch an: Die Jungs machen ihren Job sehr gut."

Im kicker-Interview in der Montagausgabe (auch als eMagazine) äußert Nmecha außerdem seine Meinung zur Kritik am Nationalteam, spricht über die "geile Mannschaft" in Wolfsburg und verrät, wie er beim historischen Titelgewinn Manchester Citys 2012 mittendrin war.