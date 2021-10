Nmecha trifft dreifach - und will mehr

Lukas Nmecha war der Matchwinner: drei Tore beim 4:1-Testsieg des VfL Wolfsburg gegen den Hamburger SV. Eine gelungene Bewerbung des Angreifers für mehr Einsatzzeit in der Bundesliga.

Wout Weghorst, beim VfL Wolfsburg in der Sturmspitze gesetzt, weilt bei der niederländischen Nationalmannschaft. Es war also der perfekte Zeitpunkt für Lukas Nmecha, um im Angriffszentrum auf sich aufmerksam zu machen. Mit einem Dreierpack gegen den HSV untermauerte der 22-Jährige seine Ansprüche auf mehr Einsatzzeit beim Tabellenfünften. "Ich versuche, gut zu spielen", betont der Stürmer, "damit ich länger auf dem Platz bleiben kann."

Seine bisherige Saisonstatistik liest sich so: Sechs von sieben Bundesligaspielen hat er absolviert, nur einmal stand er in der Startelf, fünfmal wurde er eingewechselt, insgesamt kommt er in der Liga auf 198 Einsatzminuten. Mit zwei Treffern ist er aber schon zweitbester VfL-Torschütze - hinter Weghorst, der dreimal traf. "Ganz in Ordnung", so fällt Nmechas Zwischenbilanz aus. Jedoch: "Ich bin natürlich nicht hundertprozentig zufrieden, man möchte immer mehr spielen und mehr Tore machen."

An Weghorst gibt's jedoch so schnell kein Vorbeikommen. Wenngleich die letzten Spiele des Niederländers eher in die Kategorie unglücklich gehören. Die Chance für Nmecha, der auch an der Seite des gesetzten Torjägers agieren könnte? "Ich weiß, dass ich es kann", unterstreicht der Neuzugang, der großes Selbstvertrauen demonstriert: "Ich denke immer, dass ich der beste Stürmer bin." Geduld wird jedoch weiterhin vonnöten sein. "Wie lange es dauert, weiß ich nicht", sagt Nmecha. "Meine Chance vorne wird schon noch kommen." Der HSV-Test war die beste Eigenwerbung.