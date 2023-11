Nmecha fällt beim BVB bis Jahresende aus

Sein körperlicher Zustand hatte zuletzt Rätsel aufgegeben, nun ist klar: Borussia Dortmund muss mindestens in den nächsten acht Pflichtspielen ohne Felix Nmecha auskommen.

Seine beiden schwächsten Saisonleistungen bilden nun in sportlicher Sicht den Abschluss des persönlichen Jahres: Nach dem 0:4 gegen den FC Bayern (kicker-Note 5) und dem nahezu ähnlich deprimierenden 1:2 gegen den VfB Stuttgart (kicker-Note 5,5) werden 2023 keine weiteren Bundesligapartien für Felix Nmecha hinzukommen.

BVB-Trainer Edin Terzic verkündete am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (Samstag 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker), dass sein Mittelfeldspieler aufgrund einer Hüftverletzung in diesem Kalenderjahr nicht mehr zum Einsatz kommen könne: "Es hat sich leider nicht verbessert. Und es eine ungünstige Stelle, wo man wenig mit Therapien machen kann. Deshalb braucht er komplette Ruhe", sagte Terzic: "Wir gehen davon aus, dass wir ihn Anfang Januar wieder ins Mannschaftstraining integrieren und aufbauen können."

Immerhin könnte Can zurückkehren

Zuletzt hatte Nmecha, dessen Körper in den vergangenen Tagen Rätsel aufgab, ein individuelles Programm abgespult - mit der nun zerschlagenen Hoffnung auf ein rasches Comeback. Der 23-Jährige war im Sommer für 30 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg nach Dortmund gewechselt. Dort legte er bislang wechselhafte Auftritte hin: Sein kicker-Notenschnitt liegt bei 3,95 in der Bundesliga und bei 3,5 in der Champions League.

Bis Ende des Jahres bestreitet der Tabellenfünfte der Bundesliga in durchgehend englischen Wochen noch acht Pflichtspiele. Immerhin könnte Emre Can vielleicht schon am Wochenende zurückkehren und Terzic so immerhin eine dritte Option neben Marcel Sabitzer und Salih Özcan auf der Doppelsechs verschaffen.