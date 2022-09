Nmecha-Einsatz gegen Köln wackelt

Eigentlich sollte Lukas Nmecha nach seiner Trainingspause am Donnerstag wieder mit der Mannschaft trainieren, jedoch reichte es für den angeschlagenen Stürmer des VfL Wolfsburg nur zu einer Laufeinheit - sein Einsatz am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den 1. FC Köln wackelt.

Am Mittwoch gab es zumindest eine erste Entwarnung, nach einem Trainingsunfall von Lukas Nmecha am Dienstag wurde keine schwere Verletzung diagnostiziert. Am Donnerstag, so teilte der Klub mit, solle der Angreifer wieder mit der Mannschaft trainieren. Erste Zweifel jedoch kamen auf, als Nmecha dann am Mittwochnachmittag mit einem dick bandagierten rechten Knie gesichtet wurde.

Knie und Oberschenkel getapt

Und tatsächlich: Fürs Teamtraining reichte es für den VfL-Stürmer, der in dieser Saison bei bislang einem Treffer noch auf der Suche nach seiner Form ist, am Donnerstagmorgen noch nicht. Später als seine Kollegen betrat der 23-Jährige gemeinsam mit Reha-Coach Michele Putaro den Trainingsplatz, das Knie und der Oberschenkel waren getapt, Nmecha absolvierte eine Laufeinheit. Zwei Tage vor dem Spiel gegen Köln bedeutet das zumindest, dass der Einsatz des Nationalstürmers wackelt.

Als Alternative steht nach dem Abgang von Bartosz Bialek (Vitesse Arnhem) als klassischer Neuner nur noch der 17-jährige Dzenan Pejzinovic zur Verfügung, der jedoch behutsam an die Bundesliga herangeführt werden soll. Als Nmecha-Ersatz kommen vielmehr Omar Marmoush, Max Kruse oder Luca Waldschmidt infrage. Noch aber besteht Hoffnung, dass Nmecha rechtzeitig fit wird.