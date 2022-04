Nmecha bringt es auf den Punkt - Schmadtke fordert "deutlich mehr Präsenz"

Durch die Schlappe in Augsburg steckt der VfL Wolfsburg wieder mittendrin im Abstiegskampf der Liga und sieht sich nach drei Niederlagen in Serie und nur vier Punkten aus sechs Spielen mit einer handfesten Ergebniskrise konfrontiert.

"Wir sind gerade in einer schlechten Position und müssen als Mannschaft da rauskommen", sagte ein sichtlich konsternierter Lukas Nmecha nach dem 0:3 bei DAZN und rang nach Erklärungen für den schwachen Auftritt in der Fuggerstadt. Man sei bei zweiten Bällen nicht da gewesen, habe sich zu viele individuelle Fehler geleistet und zu viele Tore kassiert. In anderen Worten: "Wir waren heute einfach nicht gut."

Wenig erfreut war auch Manager Jörg Schmadtke, der einen großen Unterschied zwischen den beiden Teams festgestellt hatte. "Der große Unterschied war in den Strafräumen. Einerseits haben wir in unserem Sechzehnmeterraum nicht so konsequent verteidigt, wie sich das in einem Bundesliga-Spiel gehört und andererseits hatten wir zwar Durchbrüche, haben den Ball dann aber nicht an den Mann gebracht. Teilweise waren wir zu verspielt, da wurde versucht, nochmal eine Pirouette zu drehen und die Klarheit nicht gesucht."

Neben fehlender Klarheit monierte Schmadtke auch fehlende Intensität in den Zweikämpfen. "Im Abstiegskampf muss man deutlich mehr Präsenz zeigen."