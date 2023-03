Nkunku drängt - RB-Trio wieder im Training

Leipzigs Trainer Marco Rose kann im Bundesliga-Schlagerspiel bei Borussia Dortmund auf Josko Gvardiol und Emil Forsberg bauen.

Das Duo Gvardiol und Forsberg, das bei der öffentlichen Trainingseinheit zu Wochenbeginn noch angeschlagen ausgesetzt hatte, absolvierte am Mittwoch die komplette Übungseinheit mit dem Team. Auch Abwehrspieler Lukas Klostermann, der vor einer Woche beim 1:1 gegen Manchester City mit Adduktorenbeschwerden ausgewechselt wurde und deshalb auch die Partie am Samstag gegen Eintracht Frankfurt (2:1) verpasst hatte, mischte wieder mit. Ob es bereits wieder für einen Einsatz reicht, will Rose am Donnerstag festlegen.

Olmo hat Gladbach im Visier

Verzichten muss der Coach neben den Langzeit-Verletzten Peter Gulacsi und Abdou Diallo weiterhin auch auf Dani Olmo. Der von einem Muskelfaserriss im Oberschenkel genesene Spanier befindet sich im Aufbautraining und könnte im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am 11. März zum Comeback kommen. Dann ist auch Konrad Laimer, der in Dortmund wegen einer Gelbsperre fehlt, wieder mit von der Partie.

Um Laimers Platz auf der Doppelsechs neben Xaver Schlager streiten Kevin Kampl und Amadou Haidara. In der Offensive drängt Topscorer Christopher Nkunku nach seinen Einwechslungen gegen Wolfsburg, Manchester und Frankfurt auf sein Startelf-Comeback.

Gute Erinnerungen an Dortmund

"Für solche Spiele hat man angefangen, Fußball zu spielen", blickte Defensiv-Allrounder Benjamin Henrichs im "Sky"-Interview voller Vorfreude aufs Flutlichtspiel am Freitagabend: "Wir wollen so gut spielen wie im letzten Jahr." Da feierte Leipzig am 2. April im Signal-Iduna-Park einen 4:1-Erfolg über die damals noch vom heutigen RB-Coach Marco Rose trainierten Dortmunder.

Der RB-Tross wird nicht wie sonst einen Tag vor dem Anpfiff zum Spielort reisen, sondern macht sich erst am Freitag auf den Weg. Der Freitagabend war bislang aus Leipziger Sicht ein besonders ertragreicher Spieltag: Von den 18 Bundesligapartien verlor man lediglich in der vergangenen Saison eine mit 1:2 bei Union Berlin.