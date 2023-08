Ausschreitungen überschatten das Spiel: Fenerbahce setzt sich gegen Maribor durch

Mit einem souveränen 3:0-Sieg hat sich Fenerbahce Istanbul gegen NK Maribor für die Conference-League-Play-offs qualifiziert. Auf den Rängen kam es allerdings zu unschönen Szenen.

Nach einem 3:1-Sieg vor heimischem Publikum hat sich Fenerbahce Istanbul auch im Rückspiel bei NK Maribor durchgesetzt. Ein früher Treffer von Irfan Can nach Flanke von Batshuayi sorgte bereits für die Vorentscheidung (17.). Kurz darauf scheiterte Tadic am Pfosten (25.).

Die große Chance für die Gastgeber, per Strafstoß zumindest noch einmal ins Spiel zu finden, gab es dann doch noch, nachdem Luan Peres Maribors Angreifer Skuka im Strafraum zu Fall brachte. Jakupovic trat an, sein Versuch war allerdings zu unplatziert. Egribayat ahnte die Ecke und parierte (32.).

Gästeblock wird geräumt

Im zweiten Durchgang scheiterte Fenerbahces Zaig aus kurzer Distanz an der Latte (54.) Sportlich sollte es anschließend zunächst ruhig bleiben - auf den Rängen kam es dagegen zu unschönen Szenen (67.). Während Fenerbahce einen Angriff aufzog kam es hinter der Bande auf der Seite des Gästeblocks plötzlich zu Fan-Ausschreitungen. Dem Anschein nach lieferten sich die Fanlager einen Kampf um ein Banner der Türken.

Schiedsrichter Fabio Verissimo aus Portugal unterbrach die Partie, Ordnungskräfte und die Polizei eilten dazwischen, nachdem das Fenerbahce-Lager das angesprochene Banner zurückgeholt hatte. Ein Böller explodierte daraufhin, zahlreiche Sitzschalen flogen aus dem Gästeblock, vor dem sich die Polizei positioniert hatte, und lange Zeit war unklar, ob und wie es weitergeht.

Szymanski und Tadic erhöhen

Erst nach einer knappen halben Stunde war der Gästeblock dann vollständig geräumt, sodass der Unparteiische das Spiel wieder freigeben konnte. Der türkische Vizemeister ließ sich von der langen Pause allerdings nicht beirren und schraubte das Ergebnis nach Wiederanpfiff noch einmal in die Höhe.

Zunächst traf Szymanski nach Vorarbeit von Irfan Can (90.+21), kurz darauf bediente der eingewechselte King den völlig freistehenden Tadic, der aus zehn Metern problemlos zum 3:0-Endstand einschieben konnte (90.+23).

Damit steht Fenerbahce Istanbul in den Play-offs um den Einzug in die Conference League. Gegner ist Twente Enschede, das sich in der dritten Runde mit 2:0 und 3:0 gegen den Riga FC durchsetzte. Das Hinspiel steigt am 24. August in Istanbul, am 31. August gastiert Fenerbahce dann in den Niederlanden.