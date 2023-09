Njinmahs gefundenes Fressen: "Du kannst ihn gar nicht halten"

Justin Njinmah hat im ersten Bundesliga-Einsatz für Werder seine Qualitäten angedeutet: Ein Tor und ein Assist eines Bremer Einwechselspieler zum Debüt waren bisher einmalig.

Es ist hypothetisch, ob das Endergebnis mit 4:0 derart überzeugend ausgefallen wäre, wenn alles so gekommen wäre wie geplant. Wenn Werder-Coach Ole Werner beim Stand einer 2:0-Führung gegen den 1. FSV Mainz am Samstag Olivier Deman eingewechselt hätte - anstatt Justin Njinmah, der in der 76. Minute nur deshalb den Vorzug vor dem belgischen Neuzugang bekam, weil Angreifer Dawid Kownacki zuvor ein Zeichen gegeben hatte, dass seine Kräfte nicht mehr ausreichten. "Vielleicht hätte Olivier ja auch zwei Tore geschossen", entgegnete Werner derlei Überlegungen und Konjunktiven zumindest mit seinem trockenen Humor.

Was allerdings eher gegen ein solches Szenario gesprochen hätte, ist, dass Deman als linker Schienenspieler für Anthony Jung in die Partie gekommen wäre. Njinmah hingegen fügte sich im Sturm an der Seite Nick Woltemades ein, der bereits nach 23 Minuten für den am Oberschenkel verletzten Marvin Ducksch eingewechselt worden war. Der Werder-Angriff bestand in der Schlussviertelstunde damit aus einem Duo, das in der vergangenen Saison noch in der 3. Liga gespielt hatte: Woltemade war an Zweitliga-Aufsteiger Elversberg verliehen, Njinmah an Borussia Dortmund II.

Werder-Debüt: Hinter Diego, gleichauf mit Sanogo

Doch gerade für Letzteren war die Spielkonstellation nach seiner Einwechslung ein gefundenes Fressen: Mainz musste nach dem 0:2-Rückstand nahezu all in gehen, das eröffnete Räume für Konter - die Werder dann auch clever auszunutzen wusste. Vor allem durch Sprinter Njinmah, den Mitspieler Niklas Stark passenderweise einen "Umschaltspieler" nannte. Das vorentscheidende 3:0 bereitete er nach einem Gegenangriff über rechts vor, mit einer Mischung aus vermeintlich verunglücktem Abschluss und einer Hereingabe auf Leonardo Bittencourt. Und für den 4:0-Schlusspunkt sorgte der Joker bei seinem Werder-Debüt in der Bundesliga dann selbst, nach kurzem Antritt.

Seit Erfassung der Assists durch den kicker (Saison 1988/89) gab es nur einen Bremer, der bei seiner Premiere für die Norddeutschen mehr Scorerpunkte vorzuweisen hatte als Njinmah: Der brasilianische Offensivkünstler Diego fügte sich am 1. Spieltag der Saison 2006/07 beim 4:2-Sieg in Hannover gar mit einem Tor und zwei Assists ein. Stürmer Boubacar Sanogo kam eine Spielzeit später zum Auftakt wie Njinmah auf einen Treffer und einen Assist. Allerdings wurde nur der aktuelle Werder-Profi eingewechselt - als Joker erfolgreicher war also niemand.

Njinmah: Tempo - aber auch Defizite

Dass die Geschwindigkeit als das große Plus von Njinmah gilt, ist dem 22-Jährigen selbst längst bewusst. Während des Trainingslagers im Zillertal legte er einen bemerkenswert reifen ersten öffentlichen Auftritt hin, sprach dabei auch über die überflüssige Zusammenarbeit mit einem Athletiktrainer: "Ich war schon schnell genug." Nach Njinmahs Traum-Premiere ergänzte Werders Leiter Profifußball Clemens nun: "Eigentlich kannst du ihn gar nicht halten."

Doch bei allem Tempo, das der Leih-Rückkehrer mitbringt, sind wiederum auch noch einige fußballerische Defizite offensichtlich, die vor allem während der Bremer Saisonvorbereitung deutlich wurden - und selbst in noch weiteren vielversprechenden Spielsituationen gegen Mainz. Insbesondere an seinem ersten Kontakt muss Njinmah also noch arbeiten, gerade wenn er eben nicht so viel Platz bekommt wie am vergangenen Samstag.