Njinmah will mehr: "Sollen schnelle Spieler immer von der Bank kommen?"

Durch seinen Treffer kam der SV Werder Bremen beim Jahresabschluss zum Punktgewinn gegen RB Leipzig: Justin Njinmah empfiehlt sich für weitere Aufgaben in 2024.

87 Minuten hielt er durch, mehr waren "nicht möglich", wie Justin Njinmah sagte. Nach einer Grätsche gegen den Leipziger David Raum "sind meine Waden zugegangen, da konnte ich auch nicht mehr", so der Werder-Profi: "Ich habe es dann noch mal versucht, aber da kam auch das Zeichen von außen: 'Hey Justin, wenn du nicht mehr kannst, hol ich dich runter.'"

Bei seiner Auswechslung kurz vor Schluss erhielt der 23-Jährige zarte Standing Ovations, als Torschütze hatte er seinen Teil zum 1:1 gegen RB Leipzig beigetragen - und seinen zweiten Startelfeinsatz in dieser Saison diesmal gerechtfertigt.

Auch aufgrund der Hereinnahme Njinmahs war Werder die Partie in einer anderen Grundordnung angegangen als sonst: 3-4-3 statt 3-5-2. "Wir wollten einfach mehr Tempo auf dem Platz haben und schneller die Tiefe suchen", erklärte Cheftrainer Ole Werner. Der Plan ging weitgehend auf, die Bremer agierten auf Augenhöhe mit Leipzig: Felix Agu brachte über den linken Flügel seine Geschwindigkeit ins Spiel, über rechts sorgte Njimah genauso immer mal wieder für Betrieb - wenngleich seine Entscheidungsfindung oftmals nicht optimal ausfiel.

Njinmah: "Natürlich will ich in die Startelf"

Das war dann bei seinem Treffer anders: In halbrechter Position schlug er einen Haken gegen Kevin Kampl, zog aus rund 20 Metern ab - traf ins lange Eck. "Das ist das, was ich immer wieder im Training versuche, eine Finte und dann Abschluss. Dass es diesmal so gut geklappt hat, das war wichtig, das war geil." Es war sein drittes Saisontor, nachdem der Leih-Rückkehrer von Borussia Dortmund II bereits zweimal als Joker getroffen hatte.

Zwar outete sich der Werder-Offensivspieler am Dienstagabend als "gar nicht geduldig", was sein Warten auf einen erneuten Startelfeinsatz anbelangte, nachdem er zuletzt am 7. Spieltag gegen Hoffenheim nicht überzeugen konnte: "Aber natürlich respektiere ich es komplett, wie der Trainer aufstellt. Ich habe immer Gas gegeben, wenn ich reingekommen bin, habe auch immer Gas gegeben im Training - aber natürlich will ich in der Startelf stehen, das ist klar."

"Werder-Joker? Ich mag das nicht hören"

Werner verwies bei Njinmahs Tempo indes darauf, "dass es uns dieses Jahr auch schon geholfen hat, so etwas von der Bank zu haben", als neuer Impuls fürs Spiel also. Doch dass ihn seine Fähigkeiten eher für die Joker-Rolle prädestinieren, damit kann der Werder-Profi nach seinem 14. Bundesliga-Spiel wenig anfangen: "Natürlich bin ich ein athletischer Spieler, aber ich mag das irgendwie nicht hören: Dass ich - nur, weil ich schnell bin - dann vielleicht besser von der Bank bin oder immer Joker sein soll. Sollen alle schnellen Spieler jetzt immer von der Bank kommen?"

Infobox kicker-News nun auch bei WhatsApp © imago images Auch auf WhatsApp kann man nun die wichtigsten News und spannende Artikel der kicker-Redaktion entdecken. Alle Eilmeldungen im Fußball und aus der Welt des Sports sowie ausgewählte Leseempfehlungen landen direkt im neuen WhatsApp-Channel des kicker.

Werner erinnerte nun noch einmal daran, dass Njinmah erst "relativ spät im Profibereich angekommen ist und seine Entwicklungsschritte macht", nachdem er in der Vorsaison noch in der 3. Liga gespielt hat. Als größten Unterschied in der Bundesliga gibt der Angreifer "natürlich das Spieltempo" an: "Und daran kann man sich nur gewöhnen, wenn man Woche für Woche spielt. Ich bin glücklich, dass ich diesmal von Beginn an spielen durfte."

Das soll auch im Jahr 2024 öfter der Fall sein, wie durchzuhören ist - und was ja prinzipiell gut ist: mehr zu wollen. Mit der bisherigen Saison sei Njinmah jedenfalls "relativ zufrieden: Es geht immer besser, aber es geht auch immer schlechter - deswegen war es für mich persönlich ganz ok."