Nizza holt Cho zurück nach Frankreich

Nach einer vielversprechenden Debütsaison für Angers SCO verabschiedete sich Mohamed-Ali Cho mit 18 Jahren im Sommer 2022 aus seiner französischen Heimat und schloss sich Real Sociedad an. In San Sebastian wusste der Stürmer seinen Torinstinkt jedoch nicht unter Beweis zu stellen, weshalb er nach 40 Einsätzen und vier Toren in Spanien nun den Weg zurück in die Ligue 1 geht, wo er langfristig beim OGC Nizza unterschreibt.