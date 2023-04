Donnarumma, Messi und Ramos beenden Pariser Mini-Krise

Paris St. Germain gewann in Nizza mit 2:0 und beendete damit unmittelbar vor dem Gipfeltreffen mit Lens die eigene Mini-Krise. Das Resultat war am Ende deutlicher als es der Spielverlauf war, denn Nizza hatte reichlich Chancen.

Zwei Heim-Niederlagen in Folge hatte PSG zuletzt in der Liga kassiert - und stand deshalb nun in Nizza sogar unter Druck, wollte man das Titelrennen mit Blick auf Verfolger Lens nicht doch noch wieder spannend machen. Personell vertraute Trainer Christophe Galtier im Vergleich zum 0:1 gegen Lyon auf Sergio Ramos und Carlos Soler anstelle von Bitshiabu und den am Oberschenkel verletzten Verratti.

Beim Tabellenachten fanden sich auch ein paar prominente Namen in der Startelf wieder, wie etwas Torhüter Schmeichel, Abwehrmann Dante oder auch im Mittefeld Ramsey und Pepé. Manchem Schalker dürfte zudem noch Tobidbo ein Begriff sein, der 23-Jährige kam 2019/20 auf zehn Spiele für die Knappen.

Messi macht's

Spielerisch brauchte die Partie eine Weile, um auf Touren zu kommen. Gerade im Spielaufbau blieb hüben wie drüben Vieles Stückwerk. Pech hatte Renato Sanches, der nur kurz nach Anpfiff ohne gegnerische Einwirkung eine Adduktorenverletzung erlitt und bereits nach zehn Minuten runter musste. Fabian kam für ihn rein.

Nachdem Pepé (15.) und Thuram (17.) erste Warnschüsse der Gastgeber abgefeuert und Danilo Pereira auf der Gegenseite den Pfosten getroffen hatte, war es Messi, der den Bann brach: Nuno Mendes bediente den Argentinier, der vor dem Tor wenig Raum brauchte, um das Leder zum 1:0 zu versenken (26.).

Donnarumma bärenstark

Mit der Führung im Rücken zogen sich die Pariser mehr und mehr zurück, lauerten auf Konter - und wären für ihre passive Spielweise kurz vor der Halbzeit beinahe bestraft worden. Weil aber Donnarumma sowohl gegen Pepé (43.) als auch gegen Moffi (45.) bärenstark parierte, ging der Tabellenführer mit einer knappen Führung in die Pause.

Der italienische Nationaltorhüter stand auch nach dem Seitenwechsel im Rampenlicht: Zunächst hatte er großes Glück, als Dantes Scherenschlag nach Ecke zuerst an die Latte und von der Linie aus wieder aus dem Tor sprang (51.), dann entschärfte Donnarumma Pepés Diagonalschuss (52.) und Boudaouis satten 18-Meter-Versuch (58.).

Sergio Ramos sorgt für Vorentscheidung

Unter dem Strich überstanden die Pariser Nizzas Sturm- und Drangphase mit etwas Glück und einem glänzend aufgelegten Torhüter, der auch in der 70. Minute bei Todibos Kopfball zur Stelle war. Etwas später war es dann ein ruhender Ball, der die Vorentscheidung brachte: Bei einer Ecke von links stieg Sergio Ramos im Zentrum am höchsten und köpfte ins linke untere Eck ein - das erste Saisontor des Spaniers in der Liga (76.).

Mit dem 2:0 war die Luft raus, PSG brachte den Sieg abgezockt über die Runden, auch weil kein echtes Aufbäumen von Nizza mehr zu sehen war. Damit stand auch fest, dass OGC erstmals unter Trainer Didier Digar verlor - zuvor war das Team von der Cote d'Azur 14-mal in Folge ungeschlagen gewesen.

Nizza erwartet am kommenden Donnerstag das Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League beim FC Basel (21 Uhr), ehe es in der Ligue am darauffolgenden Sonntag in Brest wieder ernst wird (15 Uhr). Tags zuvor hat Paris das Gipfeltreffen gegen Lens vor der Brust (LIVE! ab 21 Uhr).