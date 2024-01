Nino Bule schließt sich Union an

Unions Coach Nenad Bjelica erhält weitere Unterstützung. Nino Bule fungiert fortan als weiterer Co-Trainer.

Nenad Bjelica wollte eigentlich zu Beginn seiner Amtszeit bereits zwei Co-Trainer mitbringen. Daraus wurde zunächst aber nichts. Lediglich Danijel Jumic machte sich mit auf den Weg in den Südosten Berlins. Zudem wurde dem neuen Trainer von Union Berlin Marie-Louise Eta zur Seite gestellt. Aus dem Trio ist nun aber doch noch ein Quartett geworden.

Wie der Verein am Dienstag mitteilte, gehört nun auch Nino Bule dem Trainerteam an. Der 47-Jährige fungierte bereits bei Trabzonspor, Dinamo Zagreb und NK Osijek als Co-Trainer von Bjelica. Der Kroate hat zuvor ebenso als Chefcoach gearbeitet - unter anderem in der Jugend von Dinamo Zagreb.

Als Spieler war Bule in Kroatien, Japan, Österreich und Griechenland aktiv und absolvierte dabei 259 Einsätze als Profi. Als Co-Trainer der Eisernen wird er erstmalig am Freitag beim Abstiegsduell in Mainz sein.