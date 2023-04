Nimmt das DFB-Team zwei Extra-Reservistinnen mit nach Australien?

Die große Distanz zwischen Deutschland und Australien lässt Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg eine ungewohnte Idee entwickeln - die auch ihre Nachteile hat.

Vor der EM 2022 in England musste Martina Voss-Tecklenburg einige harte Entscheidungen treffen: Wer schafft es in den Kader der DFB-Frauen, wer nicht? Am Ende, so berichtete sie es später, habe es Telefonate mit Tränen gegeben, als sie die Spielerinnen anrief, die zu Hause bleiben mussten.

So hatten beispielsweise Sjoeke Nüsken, Maximiliane Rall, Jana Feldkamp und Chantal Hagel besonders knapp den "Cut" verpasst. Ganz ohne Situationen wie diese wird es wohl auch in diesem Sommer nicht ablaufen. Bevor die deutsche Nationalmannschaft am 11. Juli nach Australien aufbricht, wird sich die Bundestrainerin festlegen müssen, wer mitfliegt. Und überhaupt: wie viele.

Mitreisender ohne Kaderzugehörigkeit als "extrem schwierig"

Denn Voss-Tecklenburg, das verriet sie am Montag in Frankfurt, denkt darüber nach, nicht die üblichen 23 Akteurinnen mitzunehmen, sondern zwei oder vielleicht gar drei mehr. "Wenn sich eine Spielerin zwei Tage vor einem Spiel verletzt und ich hole dann eine nach Australien nach, dann kann ich sie die ersten zwei Spiele wahrscheinlich nicht einsetzen", sagte die 55-Jährige mit Blick auf die Anreise und die Zeitverschiebung bei einer möglichen Nachnominierung.

Grundsätzlich umfassen die WM-Kader der 32 teilnehmenden Teams 23 Fußballerinnen. Voss-Tecklenburg sieht die Rolle möglicher Mitreisender, die offiziell (noch) nicht zum Kader zählen, allerdings gleichzeitig als "extrem schwierig" an, weil diese keine Garantie hätten, dass sie ins Team hineinrücken.

Das Aufgebot für das Turnier vom 20. Juli bis 20. August, in dem die Deutschen in der Vorrunde auf Marokko, Kolumbien und Südkorea treffen, wird der DFB nach dem letzten Test am 7. Juli in Fürth gegen Sambia bekanntgeben. Zudem bestreitet die Auswahl vor der WM zwei Trainingslager in Herzogenaurach und testet am 24. Juni in Offenbach gegen Vietnam.