Nimmermüder Modric verlängert in Madrid

Luka Modric (36) wird im Spätherbst seiner Karriere weiterhin für Real Madrid spielen. Auch im Hinblick auf die WM hat der Kroate einen neuen Vertrag bei den Königlichen unterzeichnet.

Wenn er sich mit Kroatien schon für die Winter-WM 2022 in Katar qualifiziert hat, will Luka Modric sie auch im Vollbesitz seiner Fähigkeiten bestreiten. Und weil das Turnier während der Saison 2022/23 stattfindet, kam ein Rückschritt zu einem kleineren Verein oder gar das Karriereende für den Außenristkünstler nicht in Frage.

Vom Ergänzungsspieler zum Weltfußballer

Also hat der 36-Jährige bei seinem langjährigen Arbeitgeber Real Madrid einen neuen Vertrag unterschrieben, die für Routiniers bei den Königlichen übliche Verlängerung für ein Jahr (bis 2023). Obwohl der Kreativspieler inzwischen einen Teil seiner Dynamik eingebüßt hat und nicht mehr jedes Spiel über 90 Minuten bestreiten kann, bewies er sich auch in der erfolgreichen vergangenen Saison - neben seinen ewigen Weggefährten Casemiro und Toni Kroos - weiterhin als wichtiger Unterschiedsspieler.

Modric war 2012 von Tottenham Hotspur zu Real gewechselt, wo er nach Startschwierigkeiten unter anderem inzwischen fünf Champions-League-Titel abräumte und 2018 zum Weltfußballer aufstieg. Wie auch zu einer Vereinslegende.