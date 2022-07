Nilsson zu "verrücktem" Tor: "Auf einmal schrien alle 'go, go, go' - dann hab ich geschossen"

Der SV Wehen Wiesbaden und der BVB II trennten sich am Montagabend 1:1, soweit, so normal. Doch die Partie hatte nicht nur gute Drittliga-Unterhaltung zu bieten, sondern auch ein äußerst kurioses Tor.

Wiesbadens Trainer Markus Kauczinski gestand nach dem 1:1 gegen Dortmund II gegenüber "MagentaSport", dass er das zwischenzeitliche 1:0 von Gustav Nilsson gar nicht so wirklich mitbekommen habe. "Ich habe es gar nicht gesehen, weil ich mich umgedreht habe", sagte der 52-Jährige, ehe er die Gelegenheit bekam, sich das Tor noch einmal genau anzusehen.

Er bekam den ungewöhnlichen Aussetzer von BVB-Keeper Luca Unbehaun vorgeführt. Der hatte den Ball in der 56. Minute, wohl in der Annahme, dass das Spiel unterbrochen war, direkt vor die Füße von Gustaf Nilsson geworfen. Der Schwede war zunächst baff, schoss dann aber eiskalt ein. "Ich weiß gar nicht so richtig, was passiert ist. Ich habe mich beim Schiedsrichter beschwert, weil ich gehalten wurde", verriet Nilsson: "Dann lag der Ball bei mir, dann schreien auf einmal alle 'go, go, go' - dann habe ich geschossen und es war ein Tor. Es war ein verrücktes Tor, etwas glücklich, aber gut."

Da müssen wir ins letzte Jahrhundert gehen, dass ich sowas schonmal erlebt habe. Markus Kauczinski über Wehen Wiesbadens 1:0

So kurios Unbehauens Aussetzer auch war, es war wohl nicht das erste Mal im Fußball, dass so etwas passiert ist, wie Kauczinksi meinte. "So etwas gab es schon mal. Das ist aber schon ein paar Jährchen her. Da müssen wir ins letzte Jahrhundert gehen, dass ich sowas schonmal erlebt habe", erklärte der Trainer, der sich ein lautstarkes Lachen ob des Unterhaltungswertes des obskuren Treffers hörbar verkneifen musste.

Dass es am Ende nicht zum Sieg gereicht hat, wurmte den Angreifer jedoch. "Es ist enttäuschend für uns, weil wir gewinnen wollten", sagte Nilsson, "aber wir nehmen den Punkt". Für Kauczinski, der ein "richtig gutes Drittligaspiel auf taktisch gutem Niveau" gesehen hatte, war es "am Ende ein gerechtes Unentschieden mit zwei starken Mannschaften". Ähnlich sah es auch Dortmunds Trainer Christian Preußer, für den das 1:1 "in Ordnung" ging. Dennoch kündigte er an, sich mit seinem Torhüter noch einmal unterhalten zu wollen. "Ich muss mal mit ihm reden, was er da gehört hat. Umso schöner, dass wir das Spiel dann nicht verloren haben. Das wäre sonst der Klassiker gewesen."