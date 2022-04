Nils Petersen ist für das badische Derby wieder eine Option

Lange Zeit hatte der SC Freiburg in dieser Saison keine Personalsorgen. Das hat sich vor den abschließenden vier Spielen geändert. Zumindest Nils Petersen könnte aber im Topspiel bei der TSG Hoffenheim (Samstag, 18.30 Uhr) wieder dabei sein.

Den Donnerstag haben viele SC-Fans damit verbracht, alle paar Minuten auf ihr Handy zu schauen oder am Rechner ihren Mail-Account zu checken. Der Verein hatte angekündigt, dass er alle Dauerkarteninhaber und Mitglieder benachrichtigt, die sich für die rund 26.000 Tickets für das DFB-Pokal-Finale registriert hatten. Bis zum späten Mittag mussten sie sich gedulden, dann war klar, wer die begehrten Karten kaufen kann und wer leer ausgegangen ist.

Beim Sport-Club wurde währenddessen trainiert, schließlich stehen vor dem Finale gegen Leipzig noch drei wichtige Bundesligaspiele auf dem Programm, allesamt gegen direkte Konkurrenten um die internationalen Plätze: Nach dem Spiel gegen Hoffenheim kommt Union Berlin nach Freiburg, und zum Abschluss reist der Sport-Club nach Leverkusen. Allerdings wird das Training in der Schlussphase dosiert. "Erholung und zur Ruhe kommen ist ausgeprägter als am Anfang der Saison", erklärte Trainer Christian Streich, auch am heutigen Donnerstag wurde deshalb eher "wenig gemacht".

Das hatte den positiven Nebeneffekt, dass auch Nils Petersen nach seiner Erkrankung "teilnehmen konnte", wie der SC-Coach sagte. Trotzdem ließ er offen, ob der SC-Rekordtorjäger im Topspiel am Samstagabend dabei sein wird. "Wir wissen noch nicht, ob es Sinn macht." Das gelte auch für Verteidiger Manuel Gulde, der ebenfalls krank war und auch erst in dieser Woche wieder ins Training eingestiegen ist. Hinzu kämen laut Streich noch "zwei bis drei Angeschlagene". Die wollte er aber nicht namentlich nennen, wohl auch, weil es die Taktik für das Spiel bei der TSG beeinflussen könnte, ob sie dabei sind oder nicht.

Leichte Entwarnung bei Weißhaupt

Bei zwei anderen Personalien gab der SC-Coach hingegen einen Einblick, eine davon ist für ihn unerfreulich: Kevin Schade muss sich eventuell operieren lassen. Der 20-jährige Offensivspieler fehlt bereits seit Anfang März wegen eines Bauchmuskelfaserrisses. Eine leichte Entwarnung vermeldete Streich hingegen in Bezug auf Noah Weißhaupt, der nach seiner Einwechslung gegen Mönchengladbach wegen einer schweren Schulterverletzung wieder ausgewechselt werden musste: "Er kommt vielleicht um eine OP herum, und wird dann nicht ganz so lange fehlen wie gedacht."

In den letzten drei Ligaspielen und im Pokal-Finale werden die beiden Youngster aber nicht mitmischen können. Dass die Freiburger in diesen Partien noch viel erreichen können, findet Streich "extrem erfreulich, aber die Spiele sind auch mit Anspannung verbunden". Das gilt jetzt erst mal für das badische Derby, das es schon zweimal in dieser Saison gab. In der Liga verloren die Freiburger das Heimspiel durch ein Tor in der Nachspielzeit mit 1:2, im Pokal-Achtelfinale revanchierten sie sich mit einem 4:1 in Sinsheim. "Es war aber wesentlich knapper", findet Streich, als es das Ergebnis vermuten lassen würde. "Wir hatten da eine günstige Spielentwicklung." Gegen die hätte er sicherlich auch im Liga-Rückspiel nichts einzuwenden.