Nils Lichtlein über seinen Weg zur Handball-EM

Mit den Füchsen Berlin übernahm Nils Lichtlein am gestrigen Abend durch einen 36:30-Auswärtserfolg in Wetzlar wieder die Tabellenführung in der Handball Bundesliga.

Nach dem Spiel wurde er von Dyn-Kommentator Markus Götz auch auf die Berufung in den 35er-Kader und die Hoffnung auf die Teilnahme an der Handball-EM im eigenen Land angesprochen. "Ich habe mich natürlich gefreut", so der Junioren-Weltmeister. "Ich weiß aber auch, dass da noch ein langer Weg hin ist."

Er habe "durch die Social Media Kanäle, also ganz normal" von der Berufung in den 35er-Kader erfahren, berichtete Nils Lichtlein bei Dyn. Ansonsten zeigte sich der Junioren-Weltmeister aber zurückhaltend. "Im Dezember werden es, glaube ich, 7 Spiele in 21 Tagen - und daher mache ich mir darüber noch keinen Kopf", so die Nachwuchshoffnung, die auch im Sommer im Gespräch mit dem Magazin Bock auf Handball betont hatte, dass er sich erst etablieren müsse.

Bei den Füchsen Berlin ist er auf dem besten Wege, ist längst fester Bestandteil des Teams. "Natürlich hat man Bock", antwortete Nils Lichtlein auf Nachfrage und fügte mit Blick auf eine mögliche Berufung für die Europameisterschaft im eigenen Land an: "Aber ich weiß auch, dass ich mich nur empfehlen kann, wenn ich in der Bundesliga performe. Und das muss ich erst einmal tun, bevor ich auf die EM schauen kann."

Diskussionen vor Testspielen

Vor den Test-Spielen gegen Ägypten hatte es Diskussionen gegeben, Nils Lichtlein - der beim Titelgewinn mit Deutschland bei der Junioren-WM auch als MVP des Turniers ausgezeichnet worden war - war zunächst von Bundestrainer Alfred Gislason nicht in den Kader berufen wurden. Aufgrund der Absage erfolgte dann aber die Nachnominierung und das Debüt in der A-Nationalmannschaft.

"Es war natürlich etwas ganz besonderes, vor allem bei meinem Debüt auch noch vor einer tollen Heimkulisse zu spielen. Die volle Halle hat schon ein bisschen das EM-Gefühl vermittelt. Ein Tor gemacht zu haben macht mich natürlich sehr stolz!", so Nils Lichtlein nach seinem Debüt. "Nils Lichtlein kommt rein, macht zwei Fehler, zeigt dann Charakter und macht ein wichtiges Tor", lobte auch Handball-Bundestrainer Alfred Gislason den "mutigen" Einstand des Neulings, den er nur mit der Berufung in den 35er-Kader belohnte.

"Beide haben es verdient, und ich wäre eher enttäuscht gewesen, wenn sie nicht dabei gewesen wären, als es mich überrascht hat, dass sie dabei sind", hatte Förderer Bob Hanning zur Berufung von Nils Lichtlein und Max Beneke in den 35er-Kader des DHB für die Handball-EM im eigenen Land erklärt - und das nicht nur aufgrund der Vereinszugehörigkeit der beiden Talente. "Ich freue mich vor allem über fünf U21-Nationalspieler und finde diese Entscheidung gut und richtig", so Hanning, der im Vorfeld eine Einbindung der Junioren-Weltmeister gefordert hatte.

Nils Lichtlein bekommt viel Vertrauen bei den Füchsen Berlin, der Verein verzichtete nach dem Abgang von Jacob Holm auf eine Nachverpflichtung und setzte auf den Junioren-Weltmeister. "Der Junge ist etwas Besonderes", hatte Berlins Geschäftsführer Bob Hanning zuletzt über seinen Schützling gesagt und angefügt: "Durch kluge Zeit- und Raum-Entscheidungen hat er seiner Mannschaft und dem Gegner das Gefühl vermittelt, dass er eine Sekunde in der Zukunft spielt." Konsequenz: Der Vertrag mit Lichtlein wurde bis 2026 verlängert.