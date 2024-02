Nils Lichtlein: "Punkt kann noch wichtig werden"

Die Füchse Berlin erkämpften sich am Sonntag bei der SG Flensburg-Handewitt ein Unentschieden. Nils Lichtlein äußerte sich nach dem 31:31 (17:17) zum Top-Spiel, dem Meisterschaftskampf und dem nächsten Spiel in der European League.

Wie fällt deine Bilanz zum Spiel aus?

Nils Lichtlein: Ich habe gemischte Gefühle. Klar ist es wichtig, dass wir am Ende einen Punkt mitnehmen und vor allem auch cool geblieben sind. So konnten wir den Rückstand in der letzten Sekunde noch ausgleichen.

Trotzdem ist es natürlich schade, weil wir in der ersten Halbzeit schon vier Tore Vorsprung hatten und auch noch viele Chancen hätten rein machen können.

Insgesamt spielen wir gut, aber hinten raus kriegen wir ein paar Zwei-Minuten-Strafen. Die tun natürlich weh und die SG Flensburg-Handewitt nutzt sie ganz gut.

Was bedeutet das Unentschieden im Kampf um die Meisterschaft?

Wir sind natürlich froh, dass wir noch einen Punkt haben, aber das bedeutet jetzt erst einmal noch gar nichts. Vielleicht kann der Punkt noch ganz wichtig werden, aber um das zu sagen, ist die Saison noch zu lang.

Am Dienstag geht es jetzt für euch direkt in Lissabon weiter. Wie schafft ihr es jetzt, direkt den Fokus auf die European League zu legen?

Wir haben gar nicht viel Zeit, uns im Kopf groß darum zu kümmern. Daher machen wir es so wie immer: Nach dem Spiel geht es nach Hamburg, dann fliegen wir von dort morgen nach Lissabon und bereiten uns auf das Spiel vor.

