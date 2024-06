Nikolaj Jacobsen: "Das wird ein trauriger Sommer"

Nikolaj Jacobsen trainiert seit sieben Jahren die dänische Nationalmannschaft und möchte mit dieser im Sommer nach der nächsten Medaille greifen. Im Podcast "Erste 7" sprach er mit Martin Schwalb und Jens Westen über die größten dänischen Sportpersönlichkeiten, die Handballkultur in Dänemark und seine Ziele für die Olympischen Spiele.

„Die größten Sportpersönlichkeiten in Dänemark sind Mikkel Hansen, Niklas Landin und Mathias Gidsel. Die sind auf Augenhöhe mit den Fußballstars. Bei unseren Länderspielen schauen im TV mehr Menschen zu als bei den Fußballern", erzählt Nikolaj Jacobsen im Podcast Erste 7.

Mit Mikkel Hansen und Niklas Landin bestreiten gleich zwei von ihnen bei den Olympischen Spielen ihre letzten Spiele für die dänische Nationalmannschaft. Während Niklas Landin hofft, so seine Karriere auf Vereinsebene verlängern zu können, beendet Mikkel Hansen seine Handballkarriere (wir berichteten).

"Freue mich auf neues Leben": Mikkel Hansen bereit für Zukunft

„Das wird ein trauriger Sommer, wenn du siehst, wer alles seine Karriere beendet. Mikkel Hansen, Nikola Karabatic, Uwe Gensheimer. Mikkel redet ein bisschen viel. Manchmal muss ich ihm sagen, dass er die Klappe halten soll. Wenn du zu den Besten der Welt zählst, hast du große Ansprüche an dich selbst, aber auch an deine Mitspieler. Er war und ist nicht immer der Einfachste, aber er ist ein irre guter Teamplayer, weil für ihn an erster Stelle immer die Mannschaft steht", kommentiert Jacobsen.

Zwei unterschiedliche Handballkulturen

Seit 2017 trainiert der 52-Jährige die dänische Nationalkarriere. Bis 2019 war er außerdem fünf Jahre Trainer der Rhein-Neckar Löwen. Handballerisch kennt er sich also in beiden Ländern bestens aus und stellt fest: "Wir habe eine andere Handallkultur in Dänemark - im Vergleich zu Deutschland. Wir leben hier in unseren Hallen. In Deutschland bist du erst fünf Minuten vor Trainingsbeginn in der Halle und fünf Minuten nach Trainingsende schon wieder weg", so der ehemalige Linksaußen.

Er begründet sich das wie folgt: "Das liegt unter anderem daran, dass die Hallen hier in Dänemark immer offen sind. Und in den Ferien gibt es Handballcamps. Dazu gibt es die Handballgymnasien. Dort kannst du leben wie ein halbprofessioneller Handballspieler". Moderator Jens Westen ergänzt: „Der Sport spielt in Dänemark im Leben der Menschen eine viel größere Rolle. Er hat in der Gesellschaft eine viel größere Lobby als bei uns. Wenn du der Meinung bist, dass der Sport v.a. für Kinder und Jugendliche wichtig ist - gerade im Sinne von Teamwork, Bewegung etc. - dann muss man auch etwas dafür tun und Geld investieren!"

Investiert haben die Dänen viel - und wurden dafür mit einigen Titeln und Medaillen belohnt. Nun soll bei den Olympischen Spielen die Nächste folgen. Doch, wie schwierig das wird, weiß Nikolaj Jacobsen: "Im Sommer haben wir mit der Nationalmannschaft die große Chance auf die Goldmedaille in Paris. Aber: Noch nie war ein Gastgeberland so stark! Wenn die Franzose die Halle mit 24.000 Plätzen in Lille vollkriegen, dann muss sehr viel funktionieren, wenn du wirklich Gold holen willst."

Ohne Johan Hansen und Casper Mortensen: Dänemark benennt vorläufigen Olympia-Kader