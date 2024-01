Nikola Karabatic startet in letzte EM-Mission

Alles spricht über den DHB-Auftakt vor einer Rekordkulisse. Doch im eigentlichen Eröffnungsspiel in Düsseldorf startet Nikola Karabatic mit Frankreich in die EM. Es wird die letzte des Superstars, der schon jetzt die meisten EM-Spiele auf dem Konto hat und bei den meisten EM-Treffern die Führung übernehmen könnte.

Ganz Handball-Deutschland fiebert dem spektakulären EM-Auftakt von Alfred Gislason und Co. vor der Mega-Kulisse von mehr als 50.000 Zuschauern entgegen - doch die Jagd auf Gold eröffnet kurz zuvor im Stadion von Düsseldorf ein anderer: Dauerbrenner Nikola Karabatic startet im ersten Spiel des Turniers mit Frankreich in die EM-Titelmission. Und das zum letzten Mal.

Nikola Karabatic war schon dabei, als Volker Zerbe, Daniel Stephan und Christian Schwarzer für Deutschland 2004 den Titel holten. Am Mittwoch beginnt für den Oldie nach 22 ruhmreichen Jahren gegen Nordmazedonien (18 Uhr/sportstudio.de und Dyn) seine elfte und letzte Europameisterschaft, bei der er am Ende noch einmal ganz oben stehen will. "Mit unserem Team können wir Anspruch auf die Medaillen erheben, wir können den Titel holen", sagte der 39-Jährige angriffslustig.

Es wäre sein elfter (!) Triumph mit der französischen Nationalmannschaft in einer mit zig Erfolgen gepflasterten Karriere: Drei EM-Titel, vier Mal WM-Gold und drei Olympiasiege - Nikola Karabatic hat in den vergangenen beiden Jahrzehnten alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Er habe sich selbst einst versprochen, "der beste Handballer der Welt" zu werden, schrieb der Ausnahmespieler von Paris St. Germain in einem offenen Brief. Dabei habe er "diesem physisch und mental fordernden Sport" stets seinen "Geist und Körper gewidmet".

Seit 2002 tut er das bereits in der Nationalmannschaft. Bis auf die WM 2021, bei der er aufgrund eines Kreuzbandrisses fehlte, hat der dreimalige Welthandballer in dieser Zeit kein großes Turnier verpasst. Die EM in Deutschland wird sein 26., dort warten auf dem Weg zum nächsten Titel neben Nordmazedonien auch die Schweiz (14. Januar) und Deutschland (16. Januar) in der Vorrunde.

Mental fühle er sich auch im hohen Alter "sehr stark", sagte Nikola Karabatic, der noch nicht in Erinnerungen schwelgt. "Ich möchte mich auf die Gegenwart konzentrieren", erklärte er. Der finale Handball-Vorhang fällt für Nikola Karabatic dann im Sommer. Die Olympischen Spiele in seiner Wahlheimat Paris sollen der krönende Abschluss einer großen Handball-Karriere werden.