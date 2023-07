Niklas Schmidt: Toulouse-Interesse, Kontakt - aber noch keine Zielgerade

Niklas Schmidt wird weiterhin mit einem Wechsel zum FC Toulouse in Verbindung gebracht. Doch will der Mittelfeldspieler des SV Werder Bremen den Klub überhaupt verlassen?

Toulouse ist an ihm dran: Niklas Schmidt. IMAGO/Nordphoto

Aus dem Trainingslager in Zell am Ziller (Österreich) berichtet Tim Lüddecke

Die Passspiel-Übung am Freitagmorgen absolvierte Niklas Schmidt - natürlich - mit Buddy Romano Schmid. Die beiden Mittelfeldspieler sind enge Freunde - und teilen aktuell gewissermaßen auch ein sportliches Schicksal. Beide loten dieser Tage in Österreich sicherlich auch ihre weitere Perspektive beim SV Werder Bremen aus; in der Vorbereitung auf eine neue Saison ist das aber natürlich nichts Unübliches.

Bei Schmidt ist die Konstellation allerdings noch etwas anders: Es besteht starkes Interesse vom FC Toulouse aus Frankreich an einer Verpflichtung des 25-Jährigen. Auch zwischen den Vereinen hat es schon einen Austausch gegeben, die Deichstube berichtete gar von einem abgegebenen Angebot in Höhe von 2 Millionen Euro für den Bremer. Doch noch ist ein solch möglicher Transfer weiterhin in einem frühen Stadium, geschweige denn auf der Zielgeraden.

Noch beschäftigt sich Schmidt nicht konkret mit einem Wechsel

Das liegt auch daran, dass Schmidt selbst sich noch nicht konkret mit einem Wechsel nach Frankreich beschäftigt hat - beziehungsweise mit einem Weggang aus Bremen. Er wartet ab: Im Trainingslager wird er durchaus weitere Erkenntnisse darüber sammeln können, wie sein Klub nach der Verletzung von Naby Keita auf seiner Position plant. Und dann kommt der Neuzugang ja irgendwann auch wieder zurück, dürfte sicherlich gesetzt sein, wenn seine körperliche Konstitution es zulässt.

Doch auch Werder scheint sich noch nicht vollkommen im Klaren darüber sein, ob man den spiel- und abschlussstarken Schmidt abgeben will. Ab einer gewissen Summe wäre man aber - wie bei jedem Spieler des Kaders - bereit dazu; ein Angebot über 2 Millionen Euro würde dazu wohl zählen. Am Samstag übrigens trifft der Bundesligist im Zillertal in einem Testspiel ab 15.30 Uhr auf Toulouse …

Amiri: Noch kein Kontakt

Dass währenddessen über eine Bremer Verpflichtung von Nadiem Amiri von Bayer Leverkusen spekuliert wird, würde zwar insofern passen, dass der Kreativspieler als ein direkter Ersatz für Schmidt infrage käme. Allerdings besteht bis dato weiterhin keinerlei Kontaktaufnahme zur Spieler-Seite. Zumal Werder auf anderen Positionen erst einmal deutlich mehr Bedarf hat als im zentral-offensiven Mittelfeld: insbesondere auf den defensiven Außenbahnen.