Niklas Landin kündigt Karriereende im Nationalteam an

Niklas Landin macht bald Schluss - in der dänischen Nationalmannschaft: Das kündigte der zweimalige Welthandballer nun an. Er hat vorher noch ein großes Ziel.

Niklas Landin will nach den Olympischen Spielen im Nationalteam aufhören. Ingrid Anderson-Jensen

Niklas Landin wird nach den Olympischen Spielen in Paris diesen Sommer seine Karriere im Nationalteam beenden. Er habe das Gefühl, "dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist", so Landin gegenüber TV2 Sport. "Die Olympischen Spiele in Paris sind der perfekte Abschluss", meint der 35-Jährige.

Mit Dänemark hat Landin noch ein großes Ziel: "Es gibt nichts, was ich mir mehr wünsche, als mit olympischem Gold aufzuhören." Es wäre sein zweiter Olympiasieg. 2016 holten Landin und Co. in Rio de Janeiro Gold - mit einem 28:26 im Finale gegen Frankreich. Niklas Landin wurde damals als bester Torhüter des Turnier ins All-Star-Team gewählt.

Alles abgeräumt

Im Sommer wird damit eine herausragende Nationalmannschafts-Karriere ihr Ende finden: Landin debütierte im November 2008 gegen Österreich. Seitdem war er bei jedem Großturnier dabei. Er steht aktuell bei 273 Länderspielen für Dänemark, hat mit seinem Team alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt: Der zweimalige Welthandballer wurde 2012 Europameister, drei Mal in Folge Weltmeister (2019, 2021 und 2023) und eben 2016 Olympiasieger. Dazu kommen zahlreiche weitere Medaillen.

„Die Nationalmannschaft hat mir die tollsten Erfahrungen im Handball beschert, und ich bin wahnsinnig stolz, dass ich mit den Jahrgängen gespielt habe, die ein Riesentalent nach dem anderen ausgespuckt haben", betont Niklas Landin. "Vor allem bin ich stolz darauf, dass es uns gelungen ist, eine fantastische Nationalmannschaft zusammenzustellen, die Dänemark meines Erachtens noch viele Jahre lang haben wird", fügt der Ex-HBL-Profi (THW Kiel und Rhein-Neckar Löwen) hinzu.

Bei Aalborg noch langfristig unter Vertrag

Landin hofft, mit dieser Entscheidung seine Karriere auf Vereinsebene verlängern zu können, erklärt er im TV2 Sport-Interview: "Ich hoffe, dass es mir helfen kann, noch lange an der Spitze zu bleiben." Beim dänischen Top-Klub Aalborg Håndbold, der im Halbfinale der laufenden Champions-League-Saison steht (Gegner: SC Magdeburg), hat der 35-jährige Weltklasse-Torhüter noch einen Vertrag bis 2027. Zuletzt fiel Landin mit einer Augenverletzung aus, gab aber jüngst in der dänischen Meisterschaft sein Comeback.

Im Sommer wird in Mikkel Hansen ein weiterer dänischer Top-Star seine (Nationalmannschafts-) Karriere beenden. Die Handball-WM 2025, die neben Kroatien und Norwegen auch in Dänemark gespielt wird, findet damit ohne die zwei prägenden Spieler der letzten 16 Jahre statt.