Niklas Landin freut sich auf ausverkaufte Lanxess-Arena

Auf dem Weg ins Finale der Handball-Europameisterschaft muss Weltmeister Dänemark gegen Gastgeber Deutschland bestehen. Routinier Niklas Landin freute sich bereits auf diese Paarung, bevor die deutsche Auswahl sicher im Halbfinale stand.

Niklas Landin hat in seiner langen Karriere bereits viel erlebt und so manchen Titel gefeiert. Was aber selbst dem Europameister (2012), Olympiasieger (2016) und Weltmeister (2019, 2021, 2023) noch nicht gelang: Einen Titel in der ausverkaufen Kölner Lanxess-Arena zu gewinnen.

Denn als der 2015 zum THW Kiel gewechselte Landin in der Saison 2019/20 mit den Zebras die Champions League gewann, waren die Ränge aufgrund der Corona-Pandemie leer - und das Finale der Weltmeisterschaft 2019 in Deutschland und Dänemark fand in Herning statt.

An diesem Wochenende könnte es für Landin endlich soweit sein. Der erste Schritt: Das Halbfinale gegen Deutschland (Freitag, 20:30 Uhr). Landin ist selbstbewusst, dass dem dreifachen Weltmeister der erste Triumph bei einer Europameisterschaft seit 2012 gelingen kann. "Wir haben gute Spieler und wir glauben, dass wir in Köln gewinnen können - egal, wer auf der anderen Seite steht", kündigte der Keeper nach dem letzten Spiel in der Hauptrunde am Dienstag an.

Dass der Gegner zugleich der Gastgeber ist, schreckte Landin nicht - er fieberte der Atmosphäre in der Arena vielmehr entgegen. "Das wird ein Erlebnis für uns alle", so der 35-Jährige. "Das ist nichts, was man vorher erlebt habt: In Köln gegen Deutschland vor 20.000 Zuschauern zu spielen." Über solche Spiele, das unterstrich der Torhüter, "freut man sich einfach".

Dahmke mit Respekt vor dänischem Torwart-Gespann

Ebenso wie die deutsche Auswahl musste sich auch Dänemark im letzten Spiel in der Hauptrunde geschlagen geben - gegen Slowenien, die das Turnier am Ende als Sechster abschlossen. "Das Wichtigste ist, dass einige Spieler Kräfte gespart haben und dass sich keiner verletzt hat", wischte Landin die Niederlage beiseite. Angesichts des bereits vorher feststehenden Halbfinaleinzugs hatte Nationaltrainer die Leistungsträger Mathias Gidsel, Simon Pytlick und Magnus Saugstrup geschont.

Gegen Deutschland wird das Trio in den Kader zurückkehren. "Wir können noch besser spielen", kündigte Landin an, denn eine der Stärken in diesem Turnier sei es, aus den eigenen Fehlern zu lernen: "Egal, wie schlecht wir in der 1. Halbzeit waren, wir haben die Spiele gedreht." Die alleinige Favoritenrolle will Landin allerdings nicht annehmen: "Wir sind Mit-Favorit - zusammen mit den anderen Mannschaften."

Im bisherigen Turnierverlauf teilten sich Landin (3:10:05h) die Spielzeit nahezu mit Emil Nielsen (3:31:41), doch im Fokus stand eher sein jüngerer Gespannpartner. "Schwerer wird es nicht", betonte Deutschlands Linksaußen Rune Dahmke mit Blick auf das vielleicht stärkste Torwartgespann der Handball-EM.

Der Respekt der deutschen Nationalmannschaft ist gerade vor Landin groß. "Niklas Landin war noch nicht ganz so im Turnier wie Emil Nielsen", glaubt auch Dahmke, der in Kiel acht Jahre mit Landin zusammenspielte. "Aber wenn Niklas irgendwas mit Finale im Wort hört - ob Halbfinale oder Finale - kann man davon ausgehen, dass er da ist und performed. Das hat er schon oft gezeigt."

