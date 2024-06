Niklas Landin: "... dann können unsere Qualitäten auch genug sein"

Im Duell gegen Titelverteidiger SC Magdeburg konnte Aalborg zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte ins Finale der Königsklasse einziehen und trifft dort wie schon 2021 auf den FC Barcelona. Niklas Landin sprach nach Abpfiff des Halbfinals über das Spiel und die Chancen für einen weiteren Triumph.

"Wir haben nicht immer die 1:1 verloren, haben immer wieder den coolen Kopf bewahrt. Unser 6:0 sah nicht gut aus die ersten zwanzig Minuten, aber als wir in die 3:2:1 gegangen sind, lief das viel besser und wir hatten mehr Kontrolle über das ganze Spiel. Magdeburg ist nie richtig in diesen Flow gekommen, den sie normalerweise haben", analysierte Niklas Landin nach Aalborgs knappem Halbfinalsieg gegen den SC Magdeburg.

Nachdem Landin zunächst früh ausgewechselt wurde, kehrte der Däne für die finalen fünf Minuten zurück zwischen die Pfosten und konnte dabei zwei wichtige Bälle entschärft: "Ich bin ja nur die letzten fünf Minuten reingekommen und da könnte jede Aktion entscheiden. Ich habe versucht, alles zu neutralisieren und Gottseidank ist das unseren Weg gegangen. Unser Angriff war auch phänomenal. Wir haben nicht viele technische Fehler gemacht und das war auch entscheidend", freute sich der 35-Jährige.

Niklas Landin gewann bereits 2020 mit dem THW Kiel die Königsklasse. Der erneute Finaleinzug war dennoch etwas ganz Besonderes für ihn: "Das ist extrem. Das ist so ein besonderes Gefühl, dass wir erstmal beim Final4 dabei sind mit einer dänischen Mannschaft und dass wir dann den Champions League Sieger vom letzten Jahr schlagen können. Aber wir träumen noch weiter. Das könnte ja historisch werden", blickt der Torhüter voraus.

Dabei kommt es für ihn auch auf die mentale Einstellung an: "Wir sollten nicht so viel überlegen, ob das ein Finale oder irgendein anderes Spiel ist. Wir sollen einfach unser Spiel spielen und dann können unsere Qualitäten auch genug sein." Gegenüber dem EHF-Pressedienst ergänzte er: "Wir müssen uns etwas Außergewöhnliches einfallen lassen und an uns und unsere Fähigkeiten glauben, um zu gewinnen."

