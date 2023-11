Nihat muss pausieren

Wie der FC Villarreal am Montag bekannt gab, muss der Verein vorerst auf die Dienste von Torjäger Nihat verzichten. Der Türke, der schon zu Beginn der Saison auf Grund einer bei der EM zugezogenen Verletzung für mehrere Monate ausfiel, musste sich nun einem Eingriff an seinem rechten Knie unterziehen. Er wird den "Submarinos" somit mindestens vier Wochen fehlen.

Muss vorerst eine Pause einlegen: Stürmer Nihat vom FC Villareal. imago

Der 29-Jährige, der letzte Saison mit 18 Toren noch entscheidenden Anteil an der Vizemeisterschaft hatte, musste diese Saison schon wiederholt mit Verletzungen kämpfen. So kam der Angreifer bisher auf lediglich sieben Saisonspiele, bei denen er weder einen Treffer erzielte, noch ein Tor vorbereitete. Auch bei seinem einzigen Auftritt in der aktuellen Champions-League-Saison blieb Nihat ohne jeglichen zählbaren Erfolg. Bis zum Achtelfinale der Champions League am 25. Februar und 10. März gegen Panathinaikos Athen soll der 29-Jährige allerdings wieder zur Verfügung stehen.

Seinen vielleicht größten Auftritt hatte der türkische Nationalspieler vermutlich im letzten Gruppenspiel der Türken bei der letztjährigen Europameisterschaft gegen Tschechien. Obwohl die Tschechen bereits wie der sichere Sieger aussahen und die Türkei vor dem Turnieraus stand, konnte die Mannschaft von Trainer Fatih Terim das Spiel noch drehen. Nihat hatte dabei mit zwei Treffern kurz vor Schluß entscheidenden Anteil am 3:2-Sieg. Allerdings verletzte sich Nihat im darauffolgenden Viertelfinalspiel gegen Kroatien schwer und konnte am Halbfinale gegen Deutschland nicht teilnehmen. Diese Verletzung sorgte auch dafür, daß Nihat erst spät in der Saison in den laufenden Spielbetrieb einsteigen konnte.