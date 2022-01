Iheanachos Traumtor reicht Nigeria gegen Ägypten

Nigeria um Union Berlins Angreifer Taiwo Awoniyi hat sich beim Auftakt in der Gruppenphase des Afrika-Cups gegen Ägypten um Stuttgarts Omar Marmoush und Liverpools Mohamed Salah durchgesetzt - und das durchaus verdient.

Ägypten kam von Beginn an nicht in die Gänge. Nigeria hatte mehr vom Spiel und näherte sich in der 26. Minute erstmals an, der Schuss des agilen Simon landete aber am Außennetz. nach einer halben Stunde zappelte die Kugel dann aber im Tor des Rekordsiegers. Wieder war es Simon, dessen Flanke nicht ausreichend geklärt wurde, Aribos Kopfballverlängerung versenkte Iheanacho von der Strafraumlinie sehenswert im rechten oberen Toreck.

Auch in der Folge kam von Salah und Co. in der Offensive zu wenig, die Super Eagles dagegen hatten nach einem Steckpass von Iheanacho durch Awoniyi die nächste Gelegenheit, Ägyptens Torwart El-Shenawy war einen kleinen Tick schneller am Ball (38.).

Im zweiten Durchgang verstärkte Ägypten seine Bemühungen, der Zug zum Tor fehlte aber weiter. Vielmehr hatte Awoniyi per Kopf aus kurzer Distanz die Möglichkeit auf das 2:0, El-Shenawy reagierte auf der Linie glänzend. Nach einer Stunde stand ein Torverhältnis von 11:1 für Nigeria, aber nur eine 1:0-Führung.

Dies hätte sich fast gerecht, als Salah nach einem Pass in die Schnittstelle der Abwehr Nigerias den Ball geschickt mitnahm, diesen aber nicht am herausstürmenden Keeper Okoye vorbeibrachte. Ägypten rannte die Zeit davon, die Elf von Augustine Eguavoen dagegen verteidigte geschickt und kompromisslos. In der Nachspielzeit hatte Ejuke noch das 2:0 auf dem Fuß. Am Ende stand zum Einstieg in das Turnier ein verdienter Erfolg der Super Eagles beim Topspiel der Gruppe D.