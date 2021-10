Nietfeld über Personal-Engpass: "Das darf keine Ausrede sein"

Den fünften Saisonsieg hat der Hallesche FC am vergangenen Samstag verpasst. Trotz der angespannten Personallage überwog nach dem 2:3 gegen den 1. FC Saarbrücken der Frust über eine schwache zweite Hälfte.

Erst "so geil wiedergekommen", dann "dann viel zu schnell das Gegentor gekriegt", fasste HFC-Kapitän Jonas Nietfeld die Phase rund um die Halbzeit des Hallenser Heimspiels gegen den FCS bei "MagentaSport" zusammen. Dass der Doppelschlag (43., 45.+1) kurz vor dem Seitenwechsel, mit dem die Saalestädter einen 0:1-Rückstand in eine 2:1-Pausenführung verwandelt hatten, schon vier Minuten nach Wiederbeginn durch Gäste-Stürmer Sebastian Jacob egalisiert worden war, ärgerte nicht nur Nietfeld. "Ich bin sehr enttäuscht, weil wir uns selbst enttäuscht haben", gab Halles Trainer Florian Schnorrenberg zu Protokoll und meinte damit auch den späten Tiefschlag, das spielentscheidende 2:3 der Gäste in der 88. Minute: "In der zweiten Hälfte waren wir viel zu passiv."

Aktiv kann man immer sein. Aktiv kann jeder sein, der auf dem Platz ist. Jonas Nietfeld

Nicht als Ausrede gelten lassen wollten die Protagonisten die großen Personalsorgen, mit denen sie in das Spiel gegangen war. Gleich zehn Akteure standen Schnorrenberg nicht zur Verfügung, speziell nach der Pause konnte der 44-Jährige damit nicht wie gewünscht durch Einwechslungen nachlegen. Neben dem angeschlagenen Julian Guttau saßen die Youngster Tom Bierschenk, Elias Löder, Lucas Halangk und Lukas Griebsch auf der Bank - die es zusammen auf 104 Drittliga-Minuten bringen. Aber: "Das darf keine Ausrede sein. Aktiv kann man immer sein. Aktiv kann jeder sein, der auf dem Platz ist und das müssen wir über 90 Minuten auch mal wieder bringen", monierte Nietfeld.

Die Chance zur Wiedergutmachung und zugleich die Möglichkeit, in der Tabelle wieder etwas nach oben zu klettern, bietet sich schon am Freitag. Dann tritt der Tabellenelfte beim VfL Osnabrück an. Zwar ist das Polster nach unten durchaus komfortabel (fünf Punkte Abstand zur Abstiegszone) und die Spitzengruppe nur drei Zähler entfernt. Allerdings steht beim HFC nur ein Sieg aus den vergangenen sieben Partien zu Buche (1/4/2).