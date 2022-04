Niendorfer TSV verkürzt Rückstand auf "Dasse"

Der Vorsprung der TuS Dassendorf schmilzt weiter. Verfolger Niedorfer TSV ist mittlerweile bis auf drei Punkte am Spitzenreiter dran.

Regionalliga-Bewerber Concordia Hamburg gewann bereits am Freitagabend zuhause gegen den TSV Buchholz mit 3:1. Nach zwei frühen Toren durch Claus (2., 18.) ging "Cordi" mit einer 2:0-Führung in die Pause. Fritz verkürzte nach Wiederanpfiff zwar (56.), Saglam stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den alten Abstand per Elfmeter aber wieder her (83.) - 3:1.

Tags darauf musste sich die TuS Dassendorf nach dem klaren 5:0-Hinspielerfolg diesmal mit einem 1:1-Remis gegen den SC Victoria Hamburg begnügen, der durch Scharkowski nach Lam-Stellungsfehler zunächst verdient in Führung lag (23.). "Dasse" tat sich schwer und erspielte sich kaum eigene Chancen. Einmal klappte es aber doch vor der Pause. Kleine bediente Möller flach, der den Ball aus rund zwölf Metern in die Maschen beförderte (41.). Nach dem Seitenwechsel hatte "Vicky" die besseren Chancen, traf aber ebenso wie die Gastgeber nicht mehr.

Durch das neuerliche Dassendorfer Remis ist das Hamburger Titelrennen wieder offen. Denn der Niendorfer TSV erledigte seine Aufgabe bei Schlusslicht SV Curslack-Neuengamme souverän und verkürzte seinen Rückstand auf drei Punkte. Beim 4:1-Erfolg trafen Ahamdi (6., 35.) und Merkle (32., 54.) jeweils doppelt. Den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich erzielte Schmidt.