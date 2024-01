Niemeier verliert Quali in Melbourne - Siegemund steigt in Adelaide aus

Ohne Jule Niemeier werden die Australian Open in Melbourne über die Bühne gehen. Laura Siegemund ist indes womöglich wegen des Grand-Slam-Auftakts beim WTA-Turnier in Adelaide vor dem Viertelfinale ausgestiegen.

Jule Niemeier ist weiter auf der Suche nach ihrer einstigen Topform. Wie zuvor schon bei den US Open verpasste die Wimbledon-Viertelfinalistin von 2022 nun auch bei den Australian Open das Hauptfeld. Laura Siegemund sagte indes beim WTA-Turnier in Adelaide ihr Viertelfinale ab.

9:11 im Tie-Break - Nur noch 163. im Ranking

In der zweiten Qualifikationsrunde des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres scheiterte die 24 Jahre alte Niemeier denkbar knapp mit 4:6, 7:5, 6:7 (9:11) an Renata Zarazua aus Mexiko. Die Dortmunderin liegt derzeit nur noch auf Rang 163 der WTA-Weltrangliste.

Siegemund dagegen ist in Melbourne bereits für die erste Hauptrunde qualifiziert - sie spielt gegen die an Nummer 17 gesetzte Russin Ekaterina Alexandrova. Beim unmittelbar vorher ausgetragenen WTA-Turnier in Adelaide ist ihr Erfolgslauf jedoch erst einmal gestoppt. Die Doppelspezialistin, die kürzlich mit dem deutschen Team den United Cup gewann, verzichtete auf das Viertelfinale gegen Darja Kassatkina - nach vielen Matches in den vergangenen Tagen wollte sich die Schwäbin für den Grand-Slam-Einstieg ins neue Jahr schonen.