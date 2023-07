Niemeier kämpft sich ins Viertelfinale von Hamburg

Jule Niemeier hat das Viertelfinale von Hamburg erreicht, gegen die Kasachin Yulia Putintseva setzte sich die 23-Jährige mit 5:7, 6:3, 6:1 durch. Nun trifft sie auf Daria Gavrilova aus Australien, die sich gegen Tamara Korpatsch durchsetzte.

Die 23 Jahre alte Dortmunderin Niemeier verwandelte nach fast drei Stunden ihre zweiten Matchball. Für Niemeier ist es in diesem Jahr die Viertelfinal-Teilnahme eines WTA-Turniers, nachdem sie schon bei zwölf Turnieren jeweils zum Auftakt gescheitert war.

Niemeier war gegen Putintseva zu Beginn voll da und stellte ihre Gegnerin mit kraftvollem Grundlinienschlägen, wie man es von Niemeier kennt, aber auch cleveren Stopbällen vor Probleme. Putintseva bewies Kampfgeist, wehrte fünf Satzbälle ab und nahm der nun unruhigen Niemeier den Durchgang noch aus der Hand. Der erste Satz sei für sie sehr frustrierend gewesenen, "weil ich ihn hätte gewinnen müssen".

Niemeiers Frust musste raus

So frustrierend, dass sie gar ihren Schläger zertrümmerte. Davon sei sie selber enttäuscht gewesen, habe gar Tränen in den Augen gehabt "weil das Sachen sind, die ich nicht machen möchte. Ich will ein Vorbild sein für jüngere Spielerinnen und das gehört sich nicht. Aber in dem Moment war es notwendig", so Niemeier, die ab dem Zeitpunkt das Tempo anzog, sich steigerte und die letzten beiden Sätze letztlich souverän gewann.

Als nächstes wartet auf Niemeier in der Runde der letzten Acht der mit 235.680 Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung nun die Australierin Daria Gavrilova, die sich gegen die Lokalmatadorin Tamara Korpatsch mit 7:6 (8:6), 6:2 in zwei Sätzen durchsetzte. Mit Noma Noha Akugue und Rva Lys haben gar noch zwei weitere Deutsche Damen die Möglichkeit auf das Viertelfinale. Lys trifft auf die Ungarin Panna Udvardy, Akugue fordert die Australierin Storm Hunter.