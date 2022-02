Niemeier chancenlos gegen Kvitova - Petkovic startet erfolgreich

Dieser Tage spielen die Herren in Rotterdam, Dallas und Buenos Aires. Die Damen sind in St. Petersburg am Start. Am Vormittag war Jule Niemeier gegen Petra Kvitova chancenlos. Andrea Petkovic startete gegen die Qualifikantin Rebecca Peterson aus Schweden erfolgreich.

Zweisatzsieg an der Newa: Andrea Petkovic. imago images/ZUMA Wire