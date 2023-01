"Niemand zur Fashion Week": In Sandhausen gibt's keine Samthandschuhe mehr

Am Sonntag geht es für den SV Sandhausen zum ersten Mal in diesem Jahr um Punkte. Vor dem Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld hat Trainer Alois Schwartz die Zügel angezogen und personelle Konsequenzen gezogen. Der Hintergrund, wie Schwartz offenbarte: "disziplinarische Dinge".

Disziplin: Es war vor allem dieses eine Wort, das bei der Pressekonferenz des SV Sandhausen vor der Partie auf der Bielefelder Alm immer wieder fiel. Dass Trainer Alois Schwartz in der Winterpause, wie er am Freitag selbst sagte, "die Zügel angezogen" hat, "um die Sinne zu schärfen" - das war das bestimmende Thema der Medienrunde.

Zu Detailfragen wollte sich der 55-Jährige zwar nicht äußern ("Das bleibt intern"), sehr wohl sagte er aber: "Wir haben an disziplinarischen Dingen gearbeitet. Wir haben der Mannschaft die Prinzipien dargestellt, wie wir uns das vorstellen - auf dem Platz und außerhalb des Platzes."

Nach einer Hinrunde mit nur 16 Punkten soll in Sandhausen, das wurde am Freitag überdeutlich, von nun an ein anderer Wind wehen. Hierfür hat der Tabellenletzte mit Kerim Calhanoglu, Franck Evina, Raphael Framberger und Hamadi Al Ghaddioui nicht nur vier neue Spieler an den Hardtwald geholt - er hat auch im Spielerrat Änderungen vorgenommen. Künftig gehören Patrick Drewes, Dennis Diekmeier, Erik Zenga und David Kinsombi dem Gremium an, Immanuel Höhn und Aleksandr Zhirov sind außen vor.

Die Mannschaft hat eingesehen, dass ein paar Dinge anders laufen sollten. Alois Schwartz

"Sie haben es sehr, sehr positiv aufgenommen. Auch sie wissen ja um die Situation", sagte Schwartz, sprach von "verständnisvollen Gesprächen" mit Höhn und Zhirov und führte in erster Linie die Hinrunde als Grund für die personellen Anpassungen an. "Nicht unbedingt toll" sei die bisherige Saison gewesen, gestand Schwartz, nannte das Binnenklima im weiteren Verlauf der Pressekonferenz "manchmal zu harmonisch" und sagte dann noch: "Die Mannschaft hat verstanden und eingesehen, dass ein paar Dinge anders laufen sollten."

Als ein Reporter in Anspielung auf den Paris-Ausflug von Serge Gnabry mit einem Augenzwinkern wissen wollte, ob der neue Kurs bedeute, dass kein Spieler zur Fashion Week fliegen dürfe, entgegnete Schwartz mit einem Lachen: "Das steht ganz oben: Niemand zur Fashion Week!"