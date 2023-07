"Niemand kommt gegen Verstappen an" - "Norris kitzelt König Max am Nerv"

Weltmeister Max Verstappen hat mit dem sechsten Sieg in Serie seine Führung in der WM-Wertung in Silverstone weiter ausgebaut. Dazu schreibt die internationale Presse ...

Großbritannien

"The Sun": "Lewis Hamilton und Lando Norris gaben ihr Bestes, um den 160 000 Fans, die sich in Silverstone drängten, eine gute Show zu bieten. Die beiden lieferten sich einen Schlagabtausch um den Titel des besten Zweitplatzierten, während Max Verstappen sich erneut als zu stark erwies."



"Daily Mail": "Verstappen tat, was er so oft tut: Er gewann und baute seinen Vorsprung an der Spitze der Meisterschaft auf 99 Punkte aus. Das sind nun sechs Siege in Folge und sein achter Saisonsieg. Die Unbesiegbarkeit von Red Bull - Sergio Pérez gewann die anderen beiden Rennen in Saudi Arabien und Aserbaidschan - wird in Ungarn weitergehen. Elf Siege in Serie von Red Bull, damit ziehen sie mit McLaren gleich. Die Rekorde purzeln weiter."



"The Guardian": "Verstappen hat gewonnen, natürlich. Zyniker könnten jetzt fragen: Wann tut er das nicht? Aber hinter ihm traf der britische Altmeister Lewis Hamilton auf Lando Norris, den jungen Wilden, der diesen verehrte, während er aufwuchs. Gemeinsam sorgten sie für das Feuerwerk, das das Rennen rettete."

Spanien

"Marca": "Max Verstappen hat den Großen Preis von Großbritannien mit dem bislang geringsten Vorsprung der Saison gewonnen. Nur 3,9 Sekunden lag er vor dem erstaunlichen Lando Norris."



"Mundo Deportivo": "Sechs Siege hintereinander, acht Siege in den bisherigen zehn Rennen. Niemand kommt gegen Max Verstappen an."



"As": "Norris und Hamilton lieferten die Show, der Sieg war für den ewigen Gewinner."

Italien

"Corriere dello Sport": "Es ist Verstappens sechster Saisonsieg. Dieser war erwartet worden, er fiel aber weniger deutlich aus als bei anderen Gelegenheiten."



"Gazzetta dello Sport": "Der Große Preis von Großbritannien dauerte fünf Runden - so lange brauchte Max Verstappen, um sich von Lando Norris' Raketenstart zu erholen."

Frankreich

"L'Équipe": "Hausparty für Lewis Hamilton in Silverstone. Mit etwas Glück schaffte er es als Dritter hinter Verstappen und Norris zum 14. Mal in seiner Karriere aufs Podium seiner Lieblingsstrecke."

Österreich

"Kronen Zeitung": "Red Bull schreibt mit Verstappen-Sieg Geschichte"



"Kurier": "Jetzt ist die nächste Bestmarke in der Formel 1 fällig. Max Verstappen gewann am Sonntag den Großen Preis von Großbritannien in Silverstone und sorgte damit saisonübergreifend für Red Bull für den elften Sieg nacheinander. Eine ähnliche Serie gelang in der Formel 1 bisher nur einem Team: McLaren mit Ayrton Senna und Alain Prost in der Saison 1988."

Schweiz

"Blick": "Endlich wieder Spannung. McLaren-Norris kitzelte König Max am Nerv. Bei Red Bull und Verstappen wird schon Mitte Juli der Champagner zur WM-Titelverteidigung kalt gestellt. Für viele Fans ein Frust, aber hinter dem Holländer geht die Post ab. Aber noch ohne Ferrari."



"Tages-Anzeiger": "Der Brite (Norris) erlebt ein wunderbares Heimrennen, bis er kurz vor Schluss doch noch um seinen Podestplatz bangen muss. Doch letztlich wird er zum Mann des Tages. Einzig der WM-Leader ist schneller."