"Niemand ist damit zufrieden": Belichick geht in seine 23. NFL-Saison

Die New England Patriots ohne Bill Belichick? Seit über zwei Jahrzehnten nicht vorstellbar. Und auch in der erst im September startenden neuen Regular Season wird das Mastermind wieder an der Seitenlinie stehen.

Mehr als möglich wären die Play-offs für die New England Patriots in der am Sonntag zu Ende gegangen Regular Season 2022/23 gewesen. Zum einen hätte das Team aus Foxborough nahe Boston bei den Buffalo Bills nur gewinnen müssen, um das Ticket für die Endrunde zu buchen - es gab in dieser Week 18 allerdings ein 23:35 beim hochgehandelten Rivalen aus der AFC East. Zum anderen hatten die bei 8:9 Siegen einlaufenden Pats in den letzten Wochen viele dicke Patzer eingestreut - Stichwort Katastrophen-Spielzug in Las Vegas.

Trainer Bill Belichick, der im April bereits 71 Jahre alt wird, fand deswegen klare Worte beim Gespräch mit den US-Medien: "Niemand ist damit zufrieden. Das ist nicht unsere Zielsetzung gewesen - und das müssen wir verbessern. Und da steht jeder in der Pflicht - angefangen bei mir, dem Rest des Trainerstabs, die Spieler, jeder. Das sind aber alles Dinge, die wir angehen und ansprechen werden. Und dieser Prozess startet schon heute."

Belichick auf den Spuren von Shula

Heißt im Umkehrschluss auch: Der Coach, der mit vollem Namen William Stephen "Bill" Belichick heißt, und der sich schon seit 1975 in der NFL als (Assistenz-)Trainer herumtreibt, wird diesen Prozess weiterhin als Head Coach New Englands begleiten.

Auch das hat der Trainer mit kroatischen Wurzeln auf einer Pressekonferenz im Nachgang an die zu Ende gegangene Regular Season klargemacht. Er habe es ganz klar vor, an die Seitenlinie zurückzukehren - was dann zugleich seine 24. NFL-Saison bei den Patriots wäre.

Seit dem Jahr 2000 leitet das Mastermind nun schon die Football-Geschicke beim traditionsreichen Franchise aus Massachusetts, nachdem er zuvor bereits Cheftrainer bei den Cleveland Browns gewesen war (1991 bis 1995). Und auch wenn es zuletzt - und gerade seit dem Abgang von Tom Brady zu den Tampa Bay Buccaneers im Jahr 2020 - nicht mehr so gut läuft (Play-offs jedes Mal verpasst), kann sich wohl kaum jemand die Patriots schon jetzt ohne Belichick vorstellen. Ganze 17-mal hat der Experte, von dem viele Assistenten über die Jahre selbst auch Head Coaches geworden sind, New England in die Endrunde gebracht - sechs Super-Bowl-Siege mit Brady inklusive.

Obendrein steht er aktuell bei stolzen 329 Siegen als Cheftrainer in der NFL (Play-offs inklusive). Mehr hat nur Legende Don Shula (347), der einst mit den ehemaligen Baltimore Colts und Miami Dolphins sechsmal den Super Bowl erreicht hatte (vier Niederlagen, zwei Siege mit Miami).

Alles kommt auf den Tisch

Mit Besitzer und Multimilliardär Robert Kraft (81) will Belichick nun intensiv über die Pläne bezüglich naher und ferner Zukunft sprechen - und auch darüber, wie es etwa mit Quarterback Mac Jones weitergeht. Der 24-jährige Spielmacher hat sich von den Werten her in seinem zweiten NFL-Jahr verschlechtert (etwa von 3801 auf 2997 Yards oder von 22 auf nur noch 14 Touchdowns) und ist immer wieder kritisiert worden. Gerade auch, weil sich Jones oft motzend an der Seitenlinie zeigte.

"Ich denke, dass Mac die Qualität hat, um in dieser Liga zu spielen", sagte Belichick dazu, ergänzte aber, dass er Veränderungen in und ums Team herum nicht abgeneigt sei. Denn jede Entscheidung, die getroffen werden wird, diene dem Erfolg des Teams.