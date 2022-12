Dass sich Vize-Weltmeister Kroatien fürs Achtelfinale qualifiziert hat, ist keine große Überraschung. Mit Japan als Gegner in der Runde der letzten 16 hatte man dann aber nicht gerechnet.

"Wir haben es nicht erwartet, niemand in der Welt des Fußballs hat es erwartet", sagte der kroatische Mittelfeldspieler Lovro Majer (Stade Rennes) am Samstag in Doha und bezog sich damit auf die Tatsache, dass sich Japan in seiner Gruppe E vor Spanien und Deutschland durchgesetzt hat.

Der 24-Jährige erwartet am Montag (LIVE! ab 16 Uhr bei kicker) ein schweres Spiel gegen die Asiaten, die gezeigt hätten, "dass es im Fußball nicht nur auf Qualität und Namen ankommt, sondern vor allem auf Herz und Mut. Sie haben es mehr als andere gezeigt."

Majer erwartet ein laufintensives Spiel mit vielen intensiven Zweikämpfen und weist die Favoritenrolle von sich. "Das ist eher etwas für die Medien. Wir Spieler schauen auf so etwas nicht. Wir wissen um unsere Qualität und bereiten uns bestmöglich vor."

Eine große Stärke Kroatiens ist auch, dass man sich von Rückständen nicht verunsichern lässt und immer wieder in der Lage ist, zurückzukommen, wie etwa beim 1:4 gegen Kanada. "Das liegt uns im Blut", sagte Majer, verweist aber auch auf den "guten Mix aus älteren, erfahrenen Spielern, die schon viel erreicht haben, und uns motivierten Jüngeren".

Diesen Mix wird es auch gegen "Samurai Blue" brauchen, dessen sind sich die Kroaten bewusst. "Japan spielt als Team sehr gut", sagt Rechtsverteidiger Josip Juranovic (Celtic Glasgow) und warnt vor den "schnellen Einzelspielern" der Asiaten, die für gewöhnlich wenig Ballbesitz haben, doch "das sagt im heutigen Fußball nichts aus".

Knieprobleme bei Jakic - Pause für Sosa

Personell hat Nationaltrainer Zlatko Dalic wenig Probleme, allerdings dürften ihm zwei Bundesliga-Spieler ein paar Sorgen bereiten. So konnte Ersatzspieler Kristijan Jakic (Eintracht Frankfurt) am Samstag aufgrund von Knieproblemen nur individuell trainieren.

Dagegen erschien Borna Sosa gar nicht auf dem Platz. Der Stuttgarter, der als Linksverteidiger bislang alle WM-Spiele über die volle Distanz bestritten hat, war mit "Ermüdungserscheinungen" im Mannschaftshotel geblieben, um dort seine Akkus wieder aufzuladen.