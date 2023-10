"Niemals aufgeben, Marcel": BVB-Team unterstützt Fan

Nach dem Sieg von Borussia Dortmund gegen Union Berlin zeigte die Mannschaft Solidarität mit einem schwer erkrankten Fan.

Die Banner hängen bei den Spielen von Borussia Dortmund schon seit einiger Zeit im Block - im heimischen Stadion wie auswärts. "Niemals aufgeben, Marcel", steht auf dem Spruchband, es hat einen denkbar traurigen Hintergrund. Marcel ist ein langjähriges Mitglied der Dortmunder Fanszene, das schwer erkrankt ist. Nach der ersten Diagnose eines Gehirntumors 2017 ist die Krankheit im Frühling inzwischen zum zweiten Mal zurückgekehrt.

Bei einer erneuten Operation im April konnte der Tumor zwar nicht komplett entfernt werden, doch seine Familie und seine Freunde schöpften neue Hoffnung, leider nur für kurze Zeit. "Marcel ist unheilbar krank. Uns bleibt leider keine andere Wahl, als das irgendwie zu begreifen", schreibt das Bündnis Südtribüne in einem emotionalen Statement und beschreibt, wie sich der Familienvater ins Leben zurückgekämpft hatte: "Es war stets zutiefst beeindruckend, wie Marcel mit seinem Schicksal umgegangen ist, sich mit den inzwischen bestehenden Einschränkungen arrangierte und sich trotz allem auch immer wieder in unsere Gruppe einbrachte."

BVB-Spieler unterstützen Marcel mit Shirts

Am Samstag nach dem Spiel gegen Union Berlin schloss sich erneut auch die Dortmunder Mannschaft der Solidarität für Marcel an. Die Spieler trugen Shirts mit der Botschaft, niemals aufzugeben, Ersatzkeeper Alex Meyer hielt vor der Südtribüne ein kleines Banner hoch. "Wenn es so ein Thema gibt, dann versuchen wir, jeden zu unterstützen", befand Gregor Kobel: "Es ist ein Super-Zeichen."

Ins Stadion kann Marcel nicht mehr, der Vater einer kleinen Tochter ist auf einen Rollstuhl angewiesen, kann inzwischen nicht mehr sprechen und auch seinen rechten Arm nicht mehr bewegen. "Wir befinden uns in einer Phase, in der jeder gemeinsame Tag und jeder gemeinsame Moment zählt", schreibt das Bündnis und sammelt nun Spenden für eine Therapie, um ihrem Freund "zumindest etwas mehr Lebenszeit und idealerweise auch etwas mehr Lebensqualität zu verschaffen".