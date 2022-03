Nielsen entscheidet spät - Eisbären besiegen München im Topspiel

Im Nachholspiel des 16. Spieltags kam es in der DEL am Donnerstagabend zu einem echten Spitzenspiel: Titelverteidiger und Tabellenführer Eisbären Berlin gewannen am Ende knapp mit 2:1 beim Tabellendritten EHC Red Bull München.

Erzielte das Berliner Siegtor in München: Der Däne Frans Nielsen (#51). IMAGO/kolbert-press