Niehues vor dem Absprung im Sommer?

Julian Niehues ist beim 1. FC Kaiserslautern auf der Sechs absolute Stammkraft, der 22-Jährige räumte in dieser Saison in 17 Partien (15 von Beginn an, kicker-Note 3,60) vor der Abwehr ab. Nun soll die Seite des defensiven Mittelfeldspielers, dessen Kontrakt im Sommer ausläuft, ein erstes Angebot auf eine Vertragsverlängerung abgelehnt haben. Der Abschied könnte also drohen, denn schon Anfang 2023 war das Interesse von Bundesligisten öffentlich geworden.