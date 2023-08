Niehues oder Aremu: Wer herrscht im defensiven Mittelfeld des FCK?

In Afeez Aremu erkennt Trainer Dirk Schuster den kommenden "Aggressive Leader" seiner Elf. Darf der Nigerianer schon gegen den 1. FC Nürnberg seine Qualitäten nachweisen?

Afeez Aremu hatte ein Gerücht gehört. Das Gerücht, Kaiserslautern sei viel zu klein. Trist. Nichts für einen jungen Menschen, der zuvor drei Jahre in Hamburg gelebt hat, am Tor zur Welt. Doch der 23-jährige Nigerianer nahm die Legende unerschrocken zur Kenntnis. "Schön, sage ich. Denn ich bin ja nicht hier, um die Stadt zu genießen, sondern um Fußball zu spielen." Aremu lacht. Der Vertrag, den er in der vergangenen Woche am Betzenberg unterzeichnet hat, endet dem Vernehmen nach erst am 30. Juni 2026. Drei Jahre, in denen Aremu sich beweisen und mit dem 1. FC Kaiserslautern so viel wie möglich erreichen möchte.

In Afeez Aremu endet bei den Roten Teufeln die mehr als einjährige Suche nach einem robusten Sechser, der die Gefahr beseitigt, noch ehe sie wirklich entsteht. Seit seiner Amtseinführung hatte Schuster die Position im zentralen defensiven Mittelfeld als neuralgische Stelle ausgemacht. Vor allem die Rückserie der vergangenen Saison bestätigte ihn. Zu viele Gegentreffer hätten in genau diesem Bereich ihren Ursprung gefunden, sagt Schuster.

Vorbild Casemiro

Aremu selbst bezeichnet sich als aggressiven Spieler, der versuche, den Ball zu gewinnen, um seinem Team damit die Chance auf eine Konterattacke zu ermöglichen. Sein Vorbild ist der Brasilianer Casemiro, der mit Real Madrid fünfmal die Champions League gewonnen hat und seit vorigem Sommer bei Manchester United unter Vertrag steht. Aremu wird folglich einiges an Robustheit ins Spiel bringen. Schuster sieht in ihm den kommenden "Aggressive Leader". "Er ist ein super Fußballer", bekundete Aremus Kollege und Mittelfeldkonkurrent Julian Niehues schon nach wenigen gemeinsamen Trainingsstunden, "er ist sehr zweikampfstark, griffig, er langt auch hin, wenn es drauf ankommt. Trotzdem kann er natürlich mit dem Ball umgehen."

Bei aller Härte ist Aremu in Deutschland seit seiner Ankunft 2020 noch nicht des Feldes verwiesen worden, weder mit einer Ampelkarte noch glattem Rot.

Afeez ist sehr zweikampfstark, griffig, er langt auch hin, wenn es drauf ankommt. Trotzdem kann er natürlich mit dem Ball umgehen. Julian Niehues

Im vorigen Winter erst hatte Aremu sein Arbeitspapier in der Hansestadt verlängert. Unter dem neuen Trainer Fabian Hürzeler spielte er jedoch eine zusehends untergeordnete Rolle. Mit den schwindenden Einsatzzeiten wuchs das Unbehagen. Aremu bestritt für den Kiez-Klub 54 Zweitliga-Spiele. Einen Treffer oder eine Vorlage sucht man in seiner Statistik vergebens.

Nach vorne verteidigender Balleroberer

Gleichwohl betont Cheftrainer Dirk Schuster, man unterliege einem Irrglauben, wenn man seinen neuen Schützling als reinen Zerstörer klassifiziere. Aremu spiele obendrein "einen guten Ball, ich glaube, er wird uns ganz guttun", sagte Schuster nach der öffentlichen Übungseinheit am Dienstag; der 23-Jährige hinterlasse einen sehr willigen Eindruck. Im Unterschied zu Niehues, dem zweiten defensiv orientierten Mittelfeldspieler im Kader, sei er "eher ein Balleroberer, der aktiv nach vorne verteidigt". Niehues hätte in der vorigen Saison "da noch nicht die Qualitäten entwickelt, die wir uns alle gewünscht haben". Positive Ansätze seien diesbezüglich aber zu erkennen gewesen. Aremu agiere positionstreu, taktisch sehr diszipliniert und sei in puncto Mentalität "gefühlsmäßig ein kleines Stück vorne".

Bedeutet dies, dass der im Vergleich zu Aremu mit 1,95 Metern Körperlänge um 14 Zentimeter größere Niehues ins zweite Glied rücken muss? Schuster darf durchaus als Protegé des gebürtigen Münsteraners gelten. Unter Schusters Vorgänger Marco Antwerpen spielte Niehues bestenfalls eine Nebenrolle, in der 3. Liga, wohlgemerkt. Von den 17 Einsätzen waren nur drei lang genug, um eine Benotung zu verdienen (kicker-Schnitt 3,5). Schuster warf Niehues gleich nach Übernahme des Trainerzepters für die Relegation gegen Dynamo Dresden ins kalte Wasser. Nach dem Aufstieg bestritt er in der Premierensaison 29 Partien (Notenschnitt ebenfalls 3,5). Mit Marlon Ritter bildete er auf den beiden Sechserpositionen ein gut funktionierendes Duo. Viel häufiger als noch in seiner Kaiserslauterer Anfangszeit legt Niehues mittlerweile Sonderschichten im Kraftraum ein. Gänzlich zufrieden ist Dirk Schuster mit der Eigeninitiative des 22-Jährigen aber noch immer nicht.

Aremu oder Niehues? Wer wird gegen den 1. FC Nürnberg an diesem Samstag auflaufen? Schusters Antwort könnte richtungsweisend sein.