Niederlechners Kampfansage: "Dann sind wir wieder richtig da"

Hertha BSC lebt noch. Nach dem 2:1 über Stuttgart war bei den Berlinern die Erleichterung zu spüren. Torschütze Florian Niederlechner formulierte sogar eine Kampfansage an die Konkurrenz.

Im dritten Spiel unter Pal Dardai gelang Hertha BSC gegen Stuttgart (2:1) nach zuvor acht sieglosen Partien endlich wieder ein Dreier. Weil dadurch der Relegationsplatz (drei Punkte Rückstand) wieder in greifbarer Nähe ist, war bei den Berlinern nach Schlusspfiff die Erleichterung greifbar - auch wenn der Torschütze zum 1:0 Marc Oliver Kempf bei "Sky" erst einmal noch betonte, dass die "Lage nicht unbedingt viel besser geworden ist".

Sie hätte aber auch weitaus schlimmer sein können. Denn bei einem Sieg der Stuttgarter wäre der Rückstand auf den Relegationsplatz deutlich größer gewesen. Bleibt man im Konjunktiv, würde dann nämlich Schalke mit 30 Punkten auf Platz 16 liegen - acht Zähler vor Hertha. Bei noch drei ausstehenden Spielen hätte das fast schon den sicheren Abstieg bedeutet.

"Chance bewahrt, das Ruder noch rumzureißen"

Nun sind es aber "nur" drei Punkte und deshalb kam dann auch Kempf zu der Erkenntnis: "Wir haben uns die Chance bewahrt, das Ruder noch rumzureißen und in den letzten drei Spielen noch die Wende zu schaffen." Gegen seinen Ex-Verein (von 2018 bis 2022 beim VfB) haben Kempf & Co. gezeigt, "dass wir als Mannschaft noch leben". Sein mit viel Willen erzieltes Kopfballtor stand dabei sinnbildlich für den Fight, den die Berliner den Stuttgartern boten.

Weil Florian Niederlechner noch vor der Pause nach zwischenzeitlichem Ausgleich die Führung erneut herstellte, gab der Sieg "enorm viel Kraft und macht Mut", wie der Angreifer nach seinem ersten Tor im Hertha-Dress verriet. "Wie wir heute aufgetreten sind und wie wir letzte Woche schon in München aufgetreten sind, genau so musst du auftreten im Abstiegskampf."

Auch Hertha-Trainer Dardai freute sich über den "Arbeitssieg". Vor allem weil dieser "gut organisiert" zustande gekommen war. Nach einer guten ersten waren in der zweiten Hälfte dann die Grundtugenden im Abstiegskampf gefragt. Die Berliner kamen - bis auf einen Schlenzer von Dodi Lukebakio (51.) offensiv fast gar nicht mehr zur Geltung. "In der zweiten Halbzeit haben die Jungs gefightet - sehr schön", lobte Dardai sein Team.

Keine einfache Situation für den Kopf

Neben Kampf spielt auch der Kopf im Abstiegskampf eine große Rolle. "Wenn du eine Mannschaft übernimmst und du hast nur 15 Tage Zeit, etwas zu verbessern, das ist verdammt harte Arbeit für den Kopf", gab Dardai einen Einblick in sein Seelenleben. "Aber das gibt Kraft. Heute gewinnen, und dann hast du einen schönen Abend."

Mehr als einen Abend sollten sich die Berliner aber nicht gönnen, schließlich sind sie immer noch stark abstiegsbedroht, das weiß natürlich auch Dardai: "Das war der perfekte Tag, aber wir wissen, was noch kommt."

Ausgeschrieben ist das: Am Freitag muss Hertha nach Köln (20.30 Uhr), danach steht am 20. Mai das nächste wichtige Heimspiel gegen einen direkten Konkurrenten (Bochum) an, ehe es am letzten Spieltag (27. Mai) zum Auswärtsspiel nach Wolfsburg geht.

Niederlechners Kampfansage

So weit wollte Dardai aber noch nicht vorausblicken. "Erstmal Köln und dann reden wir weiter." Für das Auswärtsspiel schob Niederlechner jedenfalls schonmal eine Kampfansage an die Konkurrenz hinterher: "Jeder weiß: Wenn wir da einen Dreier holen, dann sind wir wieder richtig da."

Lesen Sie auch: Das Restprogramm der 18 Bundesligisten