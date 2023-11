Niederlechners Ansprüche und die Erlösung: "Man hat gesehen, wie viel abgefallen ist"

Den Sieg konnte Florian Niederlechner Hertha BSC gegen den KSC nicht sichern. Dennoch erlebte er einen gelungenen Abend, den er mit einem emotionalen Treffer krönte.

Dem Angreifer war anzumerken, was sein wuchtiger Einsatz mit Torfolge kurz vor der Pause ihm bedeutete. Emotional jubelte Florian Niederlechner vor der Ostkurve über sein Tor zum zwischenzeitlichen 2:1 gegen den KSC, stellte nach dem 2:2 gegenüber "Sky" aber fest, die Tränen noch zurückgehalten zu haben. Auf glasige Augen ließ sich der Routinier allerdings ein und gab unumwunden zu: "Das hat unglaublich gutgetan."

Was er damit meinte? "Die Zeit in Berlin ist für mich persönlich bisher nicht optimal verlaufen. Ich habe es mir ganz anders vorgestellt und einen ganz anderen Anspruch." Diesem seit seinem Winterwechsel Anfang des Jahres nicht gerecht geworden zu sein, sei ein Teil der großen Last, die er nun verlor. "Man hat gesehen, wie viel da abgefallen ist."

Herthas Weg der Besserung

Sachlicher ging der gebürtige Oberbayer indes die Analyse der Berliner Gesamtsituation an. "Hätten wir heute gewonnen, wären wir gut dabei gewesen", trauerte er dem verpassten Sieg nach, befand jedoch auch: "Wir sind auf einem guten Weg, haben drei Spiele in Folge nicht verloren, sind im Pokal weitergekommen." In einem Wettbewerb mit der Leistungsdichte der 2. Liga kein Selbstverständnis, wie die Alte Dame zu Saisonbeginn selbst schmerzlich hatte erfahren müssen. Oder, wie Niederlechner es formulierte: "Den Saisonstart haben wir richtig verkackt."

Umso heißer war der Angreifer darauf, den eingeschlagenen Weg der Besserung weiterzugehen. "Wir müssen nächste Woche einen Dreier in Hannover holen", forderte er und ließ dabei die "leider" anstehende Länderspielpause zunächst außer Acht. Wohl auch in Sorge, die Unterbrechung könnte den gefunden Rhythmus der Herthaner stören. Ob es dazu tatsächlich kommt, klärt sich am 24. November, wenn Hertha BSC ab 18.30 Uhr (LIVE! bei kicker) bei Hannover 96 gastiert - und dabei einen befreit aufspielenden Niederlechner im Gepäck hat.