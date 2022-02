Niederlechner: "Wenn du hinten drinhängst, ist es nicht einfach für die Birne"

Die 1:2-Heimniederlage gegen den SC Freiburg war ein herber Dämpfer für die Mission Klassenerhalt des FC Augsburg. Welche Bedeutung der Faktor Selbstvertrauen hat, machte Florian Niederlechner am Matchwinner der Gäste fest.

Mit hängenden Köpfen verließen die unterlegenen Augsburger am Samstagnachmittag den heimischen Rasen. Die Niederlage gegen den Sport-Club (1:2) schmerzte enorm. Große Hoffnungen hatten die Beteiligten in das Heimspiel gesetzt, umso größer war die Enttäuschung. "Wer mich kennt der weiß: Ich bin eigentlich immer sehr positiv", sagte Florian Niederlechner nach dem Duell mit seinen Ex-Kollegen. "Aber wenn man so ein Spiel verliert, das tut schon unheimlich weh."

Wie es zur vierten Niederlage im sechsten Spiel des Jahres 2022 kam, ist schnell erklärt. Eigentlich reicht der Verweis auf das jüngste 2:3 in Mönchengladbach aus. Beide Partien verliefen aus Augsburger Sicht nach einem ähnlichen Muster. Das Auftreten war erneut engagiert, Einsatz und Leidenschaft stimmten, Torchancen gab es auch. Doch die letzte Entschlossenheit fehlte vorne wie hinten - und einmal mehr machte eine Schläfrigkeit in der Defensive alle Bemühungen zu Nichte. Die Rede ist vom Freiburger Siegtreffer durch Nico Schlotterbeck. Niederlechner ("Der darf nie auf der rechten so weggehen") und Sportchef Stefan Reuter ("Das Tor war viel zu billig") waren sich in der Beurteilung der Szene einig.

Es sah amateurhaft aus, wie sich der FCA von einer Freistoßvariante der Gäste überrumpeln ließ. Vincenzo Grifo täuschte eine Flanke an, schickte stattdessen aber den hinterlaufenden Christian Günter die rechte Bahn entlang, der flankte völlig unbedrängt in die Mitte, Schlotterbeck verwandelte und die Hausherren schauten sich verdutzt um. Reiner Maurer, der den coronaerkrankten Chefcoach Markus Weinzierl vertrat, war umso verärgerter über die Szene, "weil wir wussten, dass der Ball so kommen kann."

Der 62-jährige Co-Trainer brachte die Probleme seines Teams in diesem Zusammenhang auf den Punkt: "Das eine ist halt, was man anspricht. Das andere ist, was man umsetzt." Die Umsetzung war mangelhaft. Nicht nur in dieser Szene, nicht nur in diesem Spiel. Der Moment steht aber sinnbildlich dafür, warum der FCA dem ersten Bundesliga-Abstieg der Vereinsgeschichte bedrohlich näherkommt.

Der Abwärtsstrudel setzt den Spielern zu. "Vieles macht der Kopf aus. Wenn du die ganze Saison hinten drinhängst, dann ist es nicht einfach für die Birne", erklärte Niederlechner. Während der 90 Minuten bekam er von seinem Gegenspieler die gegenteilige Situation verdeutlicht. "Wenn man die Freiburger sieht und Nico Schlotterbeck heraushebt. Da sieht man: Der Kopf ist da, das Selbstvertrauen ist da, dann spielt man genau so. Wir hängen dafür seit Anfang der Saison unten drin. Dann ist es eben nicht so leicht, wie es bei Freiburg oder anderen Mannschaften."

Umso wichtiger sei es, die negativen Gedanken schnellstmöglich hinter sich zu lassen. "Wir müssen jetzt am Montag wieder die Köpfe hochbekommen", forderte Niederlechner und schickte eine Kampfansage in Richtung Westfalen. "Da brauchen wir jetzt nicht drum herumreden. Wir spielen jetzt gegen Dortmund. Ich bin jetzt das dritte Jahr hier in Augsburg, es waren immer geile Matches gegen Dortmund, genauso müssen wir wieder auftreten. Wenn wir noch ein bisschen mehr Glück haben, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir uns die drei Punkte holen."

Allein auf den Faktor Glück sollte sich der FCA gegen den großen Favoriten im zweiten Heimspiel in Serie am kommenden Sonntag aber nicht verlassen. Leistet sich die Defensive gegen den BVB erneut Momente des Tiefschlafs, droht ein böses Erwachen.