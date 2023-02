Niederlechner: Teuer - und wertvoll

Trotz der Vertragsklausel, die seinen Einsatz gegen seinen Ex-Klub FC Augsburg kostspielig machte, spielte Florian Niederlechner. Das zeigt den Wert, den der erst im Januar zu Hertha BSC gewechselte Stürmer bereits besitzt.

Dass sich Florian Niederlechner eine Menge vorgenommen hatte, wurde am Samstagnachmittag im Olympiastadion schon nach weniger als drei Minuten sichtbar. Er fuhr seinem früheren Mitspieler Niklas Dorsch beherzt in die Parade, gewann den Ball, bekam ihn von Sturmpartner Jessic Ngankam zurück, setzte sich kraftvoll gegen Jeffrey Gouweleeuw durch - und schloss ab. Er traf den Ball nicht voll und verfehlte das FCA-Tor, aber die komplette Aktion war eine Blaupause von Niederlechners Wirken und Wert für die Mannschaft: Er versorgt das Team pausenlos mit Energie, Robustheit und Willen.

Niederlechner: "Die ganze Woche war etwas Spezielles"

Der kicker hatte am Donnerstagabend die zwischen beiden Klubs beim Januar-Wechsel vereinbarte Vertragsklausel enthüllt, wonach Hertha eine satte sechsstellige Summe an den FC Augsburg nachzahlen muss, sollte der Angreifer im direkten Duell eingesetzt werden. Spätestens seitdem war für Niederlechner diese Woche keine wie jede andere. "Der ganze Wirbel war nicht ganz so einfach", sagte der 32-Jährige. "Ich mach' dann immer einen auf cool, aber so einfach war es nicht. Die ganze Woche war etwas Spezielles."

Hertha-Coach Sandro Schwarz hatte sich bereits zu Wochenbeginn intern das budgetäre Go geholt und für Niederlechners Verbleib in der Startelf entschieden. Auch die Augsburger waren nicht überrascht von der Berufung. "Ich bin zu 100 Prozent davon ausgegangen, dass er spielt", sagte FCA-Trainer Enrico Maaßen nach der 0:2-Niederlage seines Teams in der Hauptstadt. "Und er hat gespielt."

Niederlechner, dessen Einsatz 300 000 Euro extra in die FCA-Kasse spült, war seit Montag eingeweiht und sagte nach dem Abpfiff dieses für ihn besonderen Spiels: "Schon am Montag war klar, dass ich spielen darf. Das ist eine große Wertschätzung vom Verein." Er zahlte bis zu seiner Auswechslung nach 79 Minuten zurück, nervte die Gegenspieler, haute sich rein und ging keinem Zweikampf aus dem Weg.

"Unter der Woche habe ich gepredigt, dass das Spiel hart wird, der FCA ist gegen den Ball sehr unangenehm", bilanzierte Niederlechner. "Wir haben die Situation angenommen, sind füreinander gelaufen und haben füreinander gefightet - nur so geht es im Abstiegskampf. Es war nicht immer schön, aber unterm Strich war es ein Sieg der Moral. Mit den Zählern sind wir über den Strich geklettert und haben Augsburg wieder unten reingezogen."

In Leverkusen wieder zum Normaltarif

Noch wartet der Winter-Zugang, der bei Hertha einen Vertrag bis 2025 unterschrieben hat, auf sein erstes Tor. Aber das war am Ende eines besonderen Arbeitstages für Niederlechner nachrangig: "Am Ende sind es einfach drei ganz wichtige Punkte gegen einen Konkurrenten. Da ist es mir auch egal, wer die Tore schießt oder vorbereitet, auch wenn ich hoffe, dass mein erster Treffer bald kommt." Die nächste Gelegenheit für ihn bietet sich am kommenden Sonntag in Leverkusen. Dann ist Niederlechner wieder dabei - zum Normaltarif.