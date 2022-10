Niederlechner lobt: "Ein geiler Typ! Kollegial, freundlich, immer positiv"

Beim 1:1 zwischen dem FC Augsburg und dem VfL Wolfsburg war eine Rudelbildung kurz vor der Halbzeit der größte Aufreger. Der stille Held des Tages aus FCA-Sicht stand aber im Tor. Es war mit Tomas Koubek einer, den niemand mehr auf der Rechnung hatte.

Als Tomas Koubek in der 49. Minute seine erste ernsthafte Prüfung in dieser Partie besteht, gleich zweifach bei Felix Nmechas Doppelchance, deutet sich endgültig an, dass das Comeback des 30-Jährigen gelingt. Das 25. Bundesligaspiel des Tschechen: Ein besonderes, weil das erste seit mehr als zwei Jahren, genauer seit dem 34. Spieltag der Saison 2019/20, einem 3:0 gegen RB Leipzig. Damals hatte der Torhüter bereits seinen Stammplatz eingebüßt, nach einer schwachen Debütsaison für den FCA in der Bundesliga mit einem kicker-Notenschnitt von 3,52. Als Belastung immer im Gepäck: Die für Augsburger Verhältnisse hohe Ablöse von 7,5 Millionen Euro an Stade Rennes. Über zwei volle Saisons drückte Koubek die Ersatzbank, zuletzt saß er als Nummer 3 auf der Tribüne, ehe am Samstag seine Stunde schlug.

Was war passiert? Beim 3:2 gegen Schalke hatte sich der zuletzt überragende Rafal Gikiewicz einen Pferdekuss im Oberschenkel geholt. Am Freitag fiel die Entscheidung, dass der Pole nicht spielen kann. Zuletzt war immer Daniel Klein (21) auf der Bank gesessen, doch dem bescheinigen Beobachter wenig stabile Leistungen in der U 23 (Regionalliga Bayern). "Es war eine kurzfristige Entscheidung, wir haben es bei Rafal bis zur letzten Sekunde versucht, aber es ging nicht", erklärte Trainer Enrico Maaßen und fügte an: "Der letzte Eindruck war entscheidend, dass Tomas es macht."

Schwierige Momente im Hotel

Eine richtige Entscheidung, wie sich zeigte. Auch gegen Patrick Wimmer (73.) und Maximilian Arnold (88.) parierte Koubek, zudem spielte er einige gute lange Bälle. Hinterher berichtete er sympathisch offen über seine Situation und die Stunden vor dem Spiel. Am Nachmittag vor dem Spiel habe er von seinem Einsatz erfahren. "Ab diesem Moment war ich etwas nervös. Ich hatte schwierige Momente im Hotel, habe ein bisschen geschwitzt, aber sehr gut geschlafen." Beim Aufwärmen sei die Nervosität jedoch verflogen. "Ich habe einfach versucht, im Spiel zu bleiben und es gut zu machen." Das gelang ihm. Und dafür bekam er viel Lob von den Vorgesetzten und Kollegen. Maaßen hob in der Pressekonferenz nach dem 1:1 Koubek hervor, Kapitän Jeff Gouweleeuw zollte "Respekt für Tomas", Flo Niederlechner stellte den Menschen Koubek in den Mittelpunkt: "Er ist in der Mannschaft einer der beliebtesten Spieler. Ein geiler Typ, sehr kollegial und freundlich, immer positiv." Ergo habe er sich "unheimlich für Tomas gefreut. Wir wissen alle, welch schwere Zeit er hatte. Man muss den Hut ziehen, er hat immer Vollgas geben, die letzten zwei Wochen im Training unfassbar gut gehalten. Ich finde, er hat es überragend gemacht, dafür, dass er so lange kein Spiel mehr gemacht hat."

Jetzt habe ich anderen Vereinen gezeigt, dass ich zwei Arme und zwei Beine habe und schießen kann. Tomas Koubek

Koubek erzählte hinterher von Abschiedsgedanken, im Sommer habe er einen Wechsel nach Frankreich angestrebt, in Rennes hatte er schließlich seine beste Zeit. Doch es klappte nichts, niemand wollte einen Keeper, der zwei Jahre nicht gespielt hat. "Jetzt habe ich anderen Vereinen gezeigt, dass ich zwei Arme und zwei Beine habe und schießen kann", sagte er. Wie es nun weitergeht? Am kommenden Sonntag beim Spiel in Köln dürfte Gikiewicz wieder fit sein und spielen, dafür hat er zuvor zu gut gehalten. Koubek könnte in der langen Winterpause erneut einen Wechsel anstreben, der FCA würde dem mit einem guten Vertrag ausgestatteten Spieler wohl keine Steine in den Weg legen. "Wenn ich wieder keine Chance habe zu spielen, muss ich es versuchen. Ich habe gezeigt, dass ich es kann", sagt er über einen möglichen Wechsel. Dann nahm er seine beiden Töchter bei der Hand und ging in den Abend. Vielleicht einen Film mit ihnen schauen, tanzen, feiern, schließlich sei die gesamte Familie zu Gast. Ein gutes Timing für einen Besuch, der Samstag war Koubeks Tag.