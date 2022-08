Niederlechner: "Jeder weiß, wie wohl ich mich hier fühle"

Trotz der Ausfälle der Leistungsträger Niklas Dorsch, Ruben Vargas und Reece Oxford ist der Kampf um die Stammplätze beim FC Augsburg in vollem Gange. Insbesondere Florian Niederlechner sammelte beim 4:0-Pokalsieg in Lohne mit einem Tor und einem Assist Argumente für ein Startelfmandat im Sturm.

"Er hat es richtig gut gemacht und ist ein sehr wichtiger Spieler für uns", lobte Trainer Enrico Maaßen Niederlechner nach dem Pokalsieg. Ein Booster für das Selbstvertrauen des Angreifers, der in den Testspielen leer ausgegangen war und in Lohne als Joker kam. Wobei: Nervös machte dies den 31-Jährigen nicht. Er berichtete von einem sehr guten Gespräch mit dem Trainer tags zuvor. Den Inhalt wollte er nicht verraten, positiv für Niederlechner muss es aber gewesen sein. "Ich will auf alle Fälle nächste Woche von Anfang an spielen", sagte er mit Blick auf den Bundesligastart gegen den SC Freitag am Samstag (15.30 Uhr).

Für den Oberbayern beginnt damit eine wichtige Saison, läuft sein Vertrag doch nach dieser Spielzeit aus. Manager Stefan Reuter will sich bei diesen Kandidaten Zeit nehmen. Für Niederlechner kein großes Problem: "Jeder weiß, wie wohl ich mich im Verein fühle, meine zwei Jungs sind hier geboren. Ich würde jedes Jahr meinen Vertrag gerne verlängern." Einen vorzeitigen Wechsel noch in diesem Transferfenster schließt er nahezu aus: "Ich glaube, dass ich dieses Jahr bleibe."

Auch Jensen hat sich empfohlen

Geht es nach den jüngsten Eindrücken, darf Niederlechner am Samstag von Beginn an für sich werben. Neuzugang Ermedin Demirovic hätte in diesem Fall wohl das Nachsehen. Ebenfalls empfohlen hat sich Fredrik Jensen in Lohne, ebenfalls mit einem Tor und einem Assist. Der Finne ist im Mittelfeld und Angriff flexibel einsetzbar, auch auf den Flügeln. Offen, wer für ihn weichen müsste - oder ob Maaßen ihn als gute Joker-Option sieht.

Ohne Dorsch, Vargas und Oxford ergibt sich ohnehin eine qualitative Lücke. Weitere Verletzungen dürfen ohne externe Verstärkungen nicht passieren. Beispiel Dreierkette: Jeff Gouweleeuw und Felix Uduokhai sind gesetzt, für die Oxford-Position bleibt mit Neuzugang Maximilian Bauer nur ein Spezialist als Rechtsfuß. Und der hat im vergangenen Jahr in Fürth noch nicht nachhaltig bewiesen, die Klasse für die Bundesliga zu haben.