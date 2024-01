Niederlechner: "Hier in Berlin ist der Pokal noch schöner"

Seine Zwangspause ist vorbei. Herthas Florian Niederlechner (33) darf wieder ran und sagt über das DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern am Mittwochabend vor fast 75 000 Fans im vollen Olympiastadion: "Dafür spielt man Fußball."

Tamas Bodog antwortet zügig, und um seiner Aussage noch etwas Nachdruck zu verleihen, schiebt er eine Präzisierung nach. Florian Niederlechner sei "eine Option für uns", sagt Herthas Co-Trainer mit Blick aufs Pokal-Viertelfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern. "Eine sehr gute Option."

"Flo hat Qualität ohne Ende"

Die Schlagzeilen dieser Tage gehören dem in Aussicht gestellten Comeback von Unterschiedsspieler Fabian Reese, der nach überstandener Corona-Infektion gegen Lautern als Joker sein Comeback geben und das ganze Team mit Energie aufladen soll. Fast ein bisschen unter geht in der öffentlichen Wahrnehmung, dass in Angreifer Niederlechner ein Spieler zurückkommt, der im November und Dezember ein entscheidender Faktor in der Hertha-Offensive war, ehe er am letzten Hinrunden-Spieltag gegen den VfL Osnabrück (0:0) die Rote Karte kassierte und in der Folge für zwei Spiele gesperrt wurde. "Flo", lobt Bodog, "hat Qualität ohne Ende. Natürlich hat er uns gefehlt."

In den beiden Liga-Spielen ohne Niederlechner (2:2 Düsseldorf/H, 1:3 Wiesbaden/A) blieb Hertha sieglos. In Wiesbaden war neben der Konteranfälligkeit die mangelnde Effektivität im Sturm das zweite Hauptmanko. Niederlechners Paket aus Geradlinigkeit, Robustheit, Routine und Leadership können die Berliner, die vor einer Schlüsselwoche stehen, gut gebrauchen. "Zuschauen zu müssen, war schon sehr, sehr schlimm. Nach dem Ausfall von Fabi war es doppelt so schlimm", sagt Niederlechner dem kicker. "Wir waren absolute Leistungsträger, er die komplette Hinrunde, ich am Ende der Hinrunde. Darum hat es sehr, sehr weh getan, dass Fabi ausgefallen ist und ich auch nicht helfen konnte. Jetzt ist es zum Glück vorbei. Ich hoffe, dass ich am Mittwoch ran darf."

Wenn die Vorzeichen nicht täuschen, hat er gute Chancen auf einen Platz in der Anfangsformation - in der Rolle hinter Haris Tabakovic, die Niederlechner ausgangs der Hinrunde überragend interpretierte (sechs Tore zwischen dem 13. und 16. Spieltag). Niederlechner ist "natürlich unglaublich heiß, ich will zurück in die Startelf und meine Form bestätigen". Ein Tor im Pokal fehlt ihm in dieser Saison noch. Die Vorfreude auf den Mittwochabend ist ihm deutlich anzumerken - und der Zauber des Wettbewerbs auch außerhalb seines Arbeitsplatzes greifbar. "Man muss momentan nur durch die Stadt gehen. Es ist unglaublich, jeder spricht dich aufs Pokalspiel an", sagt er. "Der Der DFB-Pokal ist immer ein schöner Wettbewerb, aber hier in Berlin ist er noch schöner."

"Es wird eine geile Nacht"

Erstmals seit acht Jahren kann Hertha BSC unter die letzten Vier kommen. "Wir können in einem Heimspiel vor ausverkauftem Haus ins Halbfinale einziehen", so Niederlechner. "Dafür spielt man Fußball. Wir werden Vollgas geben. Es wird eine geile Nacht und hoffentlich eine erfolgreiche Nacht, in der wir feiern können."