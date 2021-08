Niederlechner: "Das darf uns nicht wieder passieren"

Die erhoffte Trendwende ist ausgeblieben, vielmehr kassierte der FC Augsburg im zweiten Heimspiel der neuen Saison vier Gegentore - entsprechend getrübt war die Stimmung.

Noch nie konnte der FCA in der Bundesliga gegen Leverkusen gewinnen, das war auch diesmal der Fall. Mit 1:4 gingen die Fuggerstädter unter, allerdings fiel die Niederlage wohl etwas zu hoch aus. "Wir haben besser als gegen Hoffenheim gespielt, aber wenn du keine Tore schießt, dann verlierst du", stellte Torhüter Rafal Gikiewicz nach Abpfiff lapidar bei "Sky" fest, wies aber auch auf den unglücklichen Start mit zwei Eigentoren hin.

"Wir schießen bis zur Halbzeit drei Tore und verlieren 1:2", sagte er mit Blick auf den Halbzeitstand. Der Pole beklagte sich über einfache Fehler und fehlende Cleverness. So stand am Ende eine klare Niederlage und das zweite Heimspiel in Folge, in dem der FCA vier Gegentore kassierte.

"Zwei Heimspiele, acht Gegentore. Das sieht nicht gut aus", stellte Gikiewicz fest. Kein gutes Gefühl, wie Felix Uduokhai bemerkte. "Wir haben jetzt zweimal zu Hause gespielt und acht Buden bekommen. Für einen Verteidiger, für die gesamte Mannschaft ist das nicht so cool."

Für Florian Niederlechner war die Niederlage "extrem bitter". "Wenn man das ganze Spiel sieht, dann sind wir bis zum 3:1 wir näher am 2:2. Wir drücken sie rein, Leverkusen hatte keine richtige Aktion mehr", blickte der 30-Jährige zurück und stellte fest: "Fakt ist: Wir haben das Spiel verloren."

Bemerkenswert: Wie schon gegen Hoffenheim fing sich der FCA zum Ende hin Gegentore. Für Uduokhai war das 1:3 der Knackpunkt. "Das war wie ein Schlussstrich vom Kopf her. Wir dürfen danach aber nicht so naiv das 1:4 kassieren und zu sehr aufmachen, sondern müssen mit dem 1:3 heimgehen. Wir müssen daraus lernen, dass wir dann vorne nicht mehr voll reingehen." Damit war er auf einer Linie mit Niederlechner, der betonte: "Das müssen wir ansprechen, das darf uns nicht wieder passieren."